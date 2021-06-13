廣州近6成病例 以為自己只是普通感冒

廣州市疾病預防控制中心調查發現，廣州本次疫情有近六成確診病例以為自己只是得了普通感冒。圖為官方在荔灣、越秀、海珠等區做全員核酸檢測。（取材自微博）

廣州市疾病預防控制中心調查發現，廣州本次疫情 有近六成確診病例在出現發熱、乾咳等症狀時，以為自己只是得了普通感冒，沒有及時開展核酸檢測 ，以致延誤及時處置的時間。專家分析，中國 的疫情防控確實遇見空前不好對付的病毒，但變異病毒此次在廣東遭遇到很難突破的防線，預計用不了多長時間，廣東就會得到控制。

據統計，截至12日24時，23天廣東省共新增確診病例154例，分別涉及廣州市、深圳市、佛山市、湛江市和茂名市。

廣州市疾病預防控制中心主任楊智聰昨天表示，市疾控在梳理本次疫情的大量流行病學調查報告後發現，近六成確診病例在出現發熱、乾咳、頭暈、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、腹瀉等症狀時，完全忽略了身邊疫情的發生，以為自己只是得了普通感冒，自己買感冒藥吃，沒有及時到就近的發熱門診開展核酸檢測，延誤了及時處置的時間。

健康時報引述中國疾病預防控制中心流行病學前首席科學家曾光分析，此次廣東疫情的發生和發展，主要還是因為病毒變異造成的病毒傳播的隱祕性，並逐漸證實新冠病毒不管在低溫環境下還是高溫環境下都可以傳播。

曾光指出，「我覺得廣東疫情用不了多長時間，就會得到一個很好的控制。因為此次變異病毒在廣東省的傳播，其實算是遭遇到了很難突破的防線，這也是目前廣東疫情雖然一直在傳播，但強度非常低，並且沒有更進一步擴大傳播範圍的原因；另一方面，我們也不可否認，中國的疫情防控確實遇見了空前不好對付的病毒，但是廣東的防控一直做的很好，相信很快疫情就能得到控制。」

另北京清華大學、首都醫科大學及研究機構近日在「免疫學（Immunity）」雜誌線上發表的一項研究指出，隨著新冠肺炎在全球的持續流行，病毒變種不斷累積，導致流行病毒株抗原性的改變。這些變種毒株刺突蛋白上的突變很可能影響目前抗體治療藥物和疫苗的保護效果，並且將跨種傳播到其他的宿主動物上。

研究團隊認為，應立即對單株抗體療法和疫苗進行重新評估和更新，從長遠來看，目標是開發通用的治療和預防干預措施，以保持對所有變種毒株的有效性。