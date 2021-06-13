北京戒備迎百年黨慶 大舉清除「妨礙觀瞻」訪民

100年黨慶活動在天安門預演，一輛汽車疑似拖著一門禮砲上街，民眾快速用手機捕捉畫面。（美聯社)

中共慶祝建黨100周年系列活動在全國各地陸續展開。6月12日至13日凌晨，北京天安門 及長安街沿線舉行首場演練，中午過後，旅客不能再進入天安門廣場。北京首次在天安門廣場舉行慶祝活動，預料有數十萬人出席，參加者需完成兩劑的國產疫苗 注射。當局也加大維穩力度，對進京人員嚴格盤查並清除在京的訪民。

綜合媒體報導，在天安門廣場中央、人民英雄紀念碑前，已經搭建起一座拱形設施，建築骨架清晰可見，在長安街上已基本完工。拱形設施兩側，各擺置有八面紅旗。

天安門廣場東西兩側各樹立一塊顯示大屏，屏幕打出「系統測試中」五個字，至12日晚上8時夜幕降臨，屏幕開始出現「100」字樣。演練現場播放著音樂「歌唱祖國」。

現場執勤人員稱，演練集中在天安門廣場內進行，至13日凌晨2時左右，演練結束後周邊路口解除交通管制。

這是1949年以來，北京首次在天安門廣場舉行建黨慶祝活動，預料將有數十萬人出席。本次大會要求參加者需完成兩劑的國產疫苗注射。這意味著未能完成接種或接種外國疫苗者，將無緣本次活動。

消息人士稱，雖然當局表示不會舉行閱兵，但據悉解放軍將派出多種直升機和殲20戰機參加表演。陸軍航空兵部隊將仿照建國70周年大閱兵時的設置，擔綱領銜「100」字樣的編隊飛行。還設有放飛和平鴿與氣球等環節。

另據海外維權網報導，全國公安機關統一部署首都維穩任務後，各地通往北京的車站碼頭均進入嚴厲盤查，有信訪紀錄的信訪人基本上都被勸回地方了，剩下一些新訪民與殘疾訪民還堅守北京。

不過，12日起北京已經開始了大清場，在15日之前要把「妨礙觀瞻」的訪民清理完畢，到20日時必須不要有任何的死角。同時，北京周邊的天津等地也進入了拱衛性維穩清場。

維權網說，從陣勢上看，北京當局勢必開創一個有史以來最「和諧」的建黨慶典，北京也將進入起碼一個月時間的平壤式的和諧景象。