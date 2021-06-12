靈山千年香荔 1斤賣888元 有人訂了300斤

千年荔枝樹成網紅，不少人排隊參觀。（取材自澎湃新聞）

正值荔枝上市的季節，廣西靈山傳出有一棵千年古荔樹，一斤荔枝可賣到888元（人民幣，以下同，約138美元）、相當於一顆荔枝要68元（約10美元）。

據澎湃新聞報導，廣西靈山這棵千年古荔，「現在已經有人訂了300來斤了。」承包了該荔枝樹的黃先生告訴記者，他們大致估算一下，樹上剩下的荔枝大概有幾十斤到一百斤。

黃先生說，該荔枝品種為靈山香荔。「肉更脆，很清甜，沒有一般荔枝的澀味。」他說，這棵樹也是靈山縣的文物保護單位，已經有一千五百多年歷史。「自我懂事起，它就屬於我們這邊一個家族的，今年我們把它承包下來，進行荔枝樹的管理和荔枝售賣。」

靈山縣千年古荔的荔枝很清甜，沒有一般荔枝的澀味。（取材自澎湃新聞）

黃先生稱，去年這棵荔枝樹一共結了1100斤左右的荔枝，今年大概結了400斤左右，「香荔分大小年，一年結果多，一年結果少。」。他還稱，荔枝在樹上掛不了太久，去年15天左右就賣完了。訂購荔枝的有本地人，更多的是外地的人開車過來買，也有人從幾百公里外的地方來看荔枝樹，有的人只買一顆嚐鮮。

黃先生說，靈山縣的荔枝產業發達，有很多品種。這一棵樹屬於網紅，每天都有很多人特意過來看它。「一天有幾百上千個人，現在跟個旅遊景點一樣。」現在，他們用支架將樹撐住，做一些維護措施。政府部門也參與配合保護這棵樹。

靈山縣千年荔枝樹的荔枝一斤888元，等於一顆要賣68元。（取材自澎湃新聞）

靈山縣政府辦一名工作人員告訴記者，一般情況下，一斤好一點的荔枝只要七、八元。「888元一斤、68元一顆荔枝」這樣的價格是比較特殊、另類的，可能是針對網紅樹進行炒作的價格。

這位工作人員介紹，靈山縣是荔枝產地，品種繁多，有三月紅、糯米糍、妃子笑、桂味等。「品種好一點的比如桂味，市面上是8元（約1.2美元）一斤左右。」

靈山縣委宣傳部官方微信 曾轉發「南國早報」2019年9月的一篇報導，其中關於《靈山縣志》《廣東荔枝志》記載，「1963年，靈山縣當時還是屬廣東省管轄，我國著名的生物學家蒲蜇龍教授帶領廣東省的果樹研究所專家到靈山縣考察，經過反復對比測算，認定這棵古荔樹齡已超過1460年。」按此推算，如今，其樹齡已達1500多年。

上述報導並稱，當地村黨支部書記介紹，這棵樹屬村里七、八戶人的共同財產，每年開花時節，就有不少人過來察看，想承包下來，果價要比其他古荔貴幾倍，當年摘果約666斤，也能賣出三、四萬元。