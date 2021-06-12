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雲南→上海 醫機場狂奔送肝救童 班機延遲11分鐘關門

中國新聞組／北京12日電
工作人員指引朱建軍一路朝著安排好的綠色通道前往搭機。（取材自上觀新聞）
工作人員指引朱建軍一路朝著安排好的綠色通道前往搭機。（取材自上觀新聞）

雲南昆明機場日前上演一場與時間拔河挽救兩歲小患者生命的競賽。上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院肝臟外科主治醫師朱建軍當日在機場狂奔，只為將有效期僅「10至12小時」的新鮮肝臟帶上飛機。朱建軍抵機場時乘客皆已登機，不過，東方航空班機主動延遲11分鐘關艙門，並告訴他，「我們等。」

上觀新聞報導，朱建軍日前接到昆明市某醫院電話，一名意外死亡的兩歲患者捐獻肝、腎、角膜等器官。經中國人體器官分配與共享系統匹配，可用於上海市仁濟醫院一位同樣兩歲的終末期肝病患兒的移植。

為保證捐獻器官保持最佳狀態，朱建軍次日一早便前往昆明進行器官摘取手術，不過，比起成年人的肝臟，小兒肝臟獲取難度更高，血管更細、器官間隙也更小，稍有不慎就容易被破壞，因此，手術執行上難度及複雜度也很高。

朱建軍返程所預定的東航班機因其正在手術台上無法接聽電話，遲遲未能聯繫上他，眼看著值機時間結束、班機也即將開始讓旅客搭機，才終於聯絡上手術完成的朱建軍。

隨著時間一分一秒過去，東航已在機場完成部署，只見朱建軍比預定時間晚了十分鐘左右抵達機場，同行的醫生和他兩人提著裝有新鮮肝臟的大箱子在機場狂奔。

東方網報導，為了等待朱建軍，東航在昆明機場延遲11分鐘關閉機艙門，最後還提前10分鐘順利到達浦東機場，為捐獻的肝臟減少三、四個小時的缺血時間。

令人欣喜的是，目前受捐器官的小患者已經清醒，肝功能恢復良好。

據報導，朱建軍在給東航的感謝信中表示，東航人的敬業、專業和對器官運輸的無私奉獻精神深深打動了他。工作人員的一句「我們等」，給心急如焚的他莫大的安慰。

航班延誤11分鐘，對地服、機組甚至整個機場的調度都會帶去很大的麻煩，但這11分鐘，卻為肝臟減少了三、四個小時的缺血時間，最大限度地保障器官質量，網友們紛紛為東航點讚。

據了解，朱建軍本人在2020年期間，乘坐東航航班趕往外地完成人體捐獻肝臟器官手術60餘次，攜帶60餘個肝臟器官成功挽救60多名患者的生命。

東方航空班機為救小生命延遲關閉艙門等待朱建軍趕到機場。（取材自上觀新聞）
東方航空班機為救小生命延遲關閉艙門等待朱建軍趕到機場。（取材自上觀新聞）

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