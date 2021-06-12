專家：廣州變異病毒傳播力 比老毒株提高1倍

國務院聯防聯控機制11日在北京召開新聞發布會介紹疫情 防控和疫苗接種有關情況。中國 疾控中心研究員馮子健在發布會上表示，現有的研究數據顯示引起此次廣州疫情的變異毒株傳播能力比較強，它比過去的老的毒株傳播能力提高一倍，比英國首先發現的毒株的傳播能力提高了40%還要多。

澎湃新聞報導，馮子健表示，這次廣州發生的疫情是由最早在印度發現的B.1.617.2變異株引起的，世界衛生組織最新給它命名為德爾塔變異株，這是用拉丁字母阿爾法、貝塔、德爾塔來命名的，這個毒株命名為德爾塔變異株，阿爾法變異株其實就是最早在英國發現的B.1.1.7變異株。根據前期國外研究的數據，最近一直在不斷更新對它的傳播能力、治病率、毒率等，還有它的免疫逃逸的研究。

央視新聞報導，廣東省11日召開疫情防控新聞發布會指出，通過落實各項防控措施，茂名市、佛山市、深圳市分別至5月26日、6月5日、6月7日以來無新增個案報告，廣州市近期新增病例都來自封閉管理區域及隔離觀察人員，專家研判認為廣州市疫情形勢趨於緩和，在積極向好方向發展，但不排除還會有散在病例發生的可能。

北京日報報導，廣州疫情感染鏈21天增至140人。自5月21日廣州市荔灣區出現第一位本土新冠肺炎確診病例以來，截至6月10日24時，廣州市在本次疫情中累計報告128例陽性病例。加上佛山累計報告的十例以及茂名和湛江分別報告的一例，本輪廣州荔灣疫情感染鏈已經增至140人。

另據廣州市衛健委網站消息，廣州市荔灣區、南沙區多地調整為中風險地區。

央視新聞報導，11日從廣州市疫情防控新聞發布會上了解到，為做好交通出行疫情防控工作，端午假期，廣州將停運市內所有省際長途客運班線。

中國日報報導，針對新冠病毒從武漢病毒所洩漏而出的說法，中國科學院武漢病毒研究所 專家受訪時予以反駁，並指病毒所人員從未感染過這種病毒。西方個別人士若有病毒來自武漢病毒所的證據，儘管拿出來；專家並說，一些媒體稱三名武漢病毒所員工先前曾感染這種病毒的報導毫無根據。

中新網報導，法國巴斯德研究院免疫學博士鞠麗雅教授近日在接受法國「歐洲時報」專訪時指出，經過科學研究，法國實驗室證明，法國的新冠疫情和武漢沒有關係。