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疫情影響？不只象北走 虎、豺、豹四處亂晃

中國新聞組／北京12日電
太行山脈的華北豹在山西省沁源縣的花坡風景區現跡，被人當面遇上，一頭母豹攜帶著幼崽全程淡定且高冷。(央視截圖)
太行山脈的華北豹在山西省沁源縣的花坡風景區現跡，被人當面遇上，一頭母豹攜帶著幼崽全程淡定且高冷。(央視截圖)

雲南亞洲象從西雙版納保護區「離家出走」，一路暴走500多公里，這可不是個例外。除了野象群，東北虎豹國家公園也發生虎媽帶娃遷徙、太行山脈的華北豹一路向西南覓食、棲息祁連山雲杉林山頂的豺群在甘肅黑崖溝現蹤。央視報導稱，這些大型食肉動物都是生態系統內的頂級捕食者，牠們的遷徙說明生態環境正在改變。

報導指出，例如今年5月，有遊客和村民在旬邑縣境內不同地點發現並拍攝到了國家一類重點保護動物金錢豹的身影，豹子從灌叢中走出並橫穿約六米的旅遊路，或是隱沒在樹林中。在山西省沁源縣的花坡風景區，幾名攝影愛好者在釆風時，當面遇上了兩隻華北豹。一頭母豹攜帶著幼崽與人相遇時全程淡定且高冷。

相比虎豹，豺似乎更難見到。但就在6月初，祁連山國家公園工作人員發現，布設在甘肅省張掖市黑崖溝區域的紅外相機記錄到了14隻豺共同活動的場景。畫面中，幾隻成年豺體格健碩，護著六隻幼豺在高山草甸上追逐覓食。此前，祁連山國家公園青海片區也拍到一群十隻豺群，這是繼2020年拍到5隻雪豹、6隻兔猻、5隻荒漠貓同框畫面後又一重大紀錄。

亞洲象從西雙版納保護區一路暴走500多公里，走累倒地就睡。(取材自新華網)
亞洲象從西雙版納保護區一路暴走500多公里，走累倒地就睡。(取材自新華網)

央視報導，多地大型食肉動物蹤跡頻現，代表是好事還是壞事？要從多角度來觀察。以大象群為例，雲南亞洲象保護區由最初始的180頭增加到現在的300頭，族群數量增多，原有棲息地不足以生存，因此導致有象群出走覓食。

央視稱，近年加強對野生動物保護，偷獵、捕獵大為減少，使得野生動物不再懼怕人類，自然能出現在人類的視線裡。

然而最主要的原因，還是因為疫情，這兩年，嚴重的疫情讓人類出行減少，因此野生動物有更大的生存空間，繁殖能力提升，也能外出遊蕩。

原本棲息在祁連山雲杉林山頂的豺群，也在甘肅省張掖市的黑崖溝現蹤。(央視截圖)
原本棲息在祁連山雲杉林山頂的豺群，也在甘肅省張掖市的黑崖溝現蹤。(央視截圖)

疫情 甘肅 攝影

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