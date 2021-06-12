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1箭4星 長征二號成功發射北京3號衛星搭載3顆小衛星

記者林汪靜／北京12日電
長征二號丁運載火箭11日上午在山西太原衛星發射中心成功發射北京三號衛星，同時搭載三科小衛星。（取材自中國航天報）
長征二號丁運載火箭11日上午在山西太原衛星發射中心成功發射北京三號衛星，同時搭載三科小衛星。（取材自中國航天報）

長征二號丁運載火箭11日11時03分在山西太原衛星發射中心發射北京三號衛星，同時搭載三顆小衛星包括海絲二號衛星、仰望一號衛星、太空試驗一號天健衛星，四顆衛星全部進入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。

據中國航天報微信公眾號消息指出，長征二號丁運載火箭迎來今年發射開門紅，也拉開了今年長二丁火箭高密度發射的序幕。

北京三號衛星是由航天科技集團五院航天東方紅衛星有限公司抓總研製的光學敏捷遙感衛星，衛星透過新一代敏捷衛星技術，可快速獲取高品質、高分辨率、高定位精準度地面影像，大幅提高大陸商業遙感衛星技術水準。北京三號衛星成功發射後，可為全球市場提供大量高分辨率遙感衛星數據和資訊產品，為國土資源管理、農業資源調查、生態環境監測、城市綜合應用等領域提供空間資料支持。

海絲二號衛星由航天東方紅與廈門大學聯合投資、聯合研製，是一顆以海洋近岸淺海及內陸水體的生態環境為觀測目標的微納光學遙感衛星，具有小型化、輕量化、集成化的特點，可用於海洋生態環境的綜合觀測，對海洋研究具有重要的科學價值，對衛星海洋遙感技術的發展具有典型的技術引領與示範作用，也能服務於地方經濟社會發展和防災減災的需要。

仰望一號衛星由深圳航天東方紅衛星有限公司抓總研製，衛星主要對小行星目標開展多波段觀測，實現小行星的發現、定軌、測光等目標，對小行星資源進行深入研究，同時，利用大視場望遠鏡實現高效的多波段巡天觀測，並開展紫外天文學觀測，研究相關天文現象。

而執行此次發射任務的長征二號丁運載火箭由航天科技集團八院研製，是一款常溫液體兩級運載火箭，起飛推力約300噸，對應700公里太陽同步圓軌道的運載能力為1.2噸，具備不同軌道要求的單星、多星發射能力，此次發射是該型火箭第52次成功發射。

6月11日11時3分，中國在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭以「一箭四星」的...
6月11日11時3分，中國在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭以「一箭四星」的方式，成功將北京三號衛星、海絲二號、仰望一號和太空試驗一號天健衛星等四顆衛星送入預定軌道。圖為長征二號丁運載火箭點火發射。(中通社)

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