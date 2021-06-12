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祝融號自拍首秀 圓眼長脖「萌到像P圖」

中國新聞組／北京12日電
「中國印跡」圖是火星車拍攝的著陸平台影像圖，著陸平台上懸掛著一面五星紅旗。 (中新社/國家航天局提供)
「中國印跡」圖是火星車拍攝的著陸平台影像圖，著陸平台上懸掛著一面五星紅旗。 (中新社/國家航天局提供)

國家航天局昨天公布中國「祝融號」火星車在火星表面工作28個「火星日」的最新畫面，圖像顯示，著陸點附近地勢平坦，遠處可見火星地平線。「祝融號」還傳回一張與著陸平台同框的自拍萌照，讓不少網民直呼「可愛到像P圖」。專家表示，「祝融號」的自拍首秀用了先進的「下金蛋」技術，親密合影絕非合成。

中國首次火星探測任務是於2020年7月23日在海南文昌成功發射「天問一號」探測器。澎湃新聞報導，人類發起過45次火星任務，其中僅有八次成功，全由美國完成。「天問一號」晚入場了60年，但一步實現了火星「環繞、著陸、巡視」三個目標，創造了世界航天史上新的紀錄。

國家航天局11日公布了「祝融號」火星車拍攝的著陸點全景、火星地形地貌等影像圖。透過導航地形相機進行360°環拍，經過校正和鑲嵌拼接而成的著陸點全景圖顯示，著陸點附近地勢平坦，分布有大小的石塊，邊緣平滑、顏色較淺、呈半掩埋狀，較遠處有一環形坑，邊緣分布顏色較深、稜角分明的石塊，更遠處是幾處沙丘，可見火星地平線。

火星車駛達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖，圖像顯示，近處表...
火星車駛達火星表面後，由導航地形相機拍攝的第一幅地形地貌影像圖，圖像顯示，近處表面較平坦，更遠處是幾處沙丘。 (中通社)

此外，「祝融號」還傳回了「著巡合影」圖，首度與著陸平台同框自拍。科技日報報導，照片中，「祝融號」圓圓的「眼睛」加上「修長」的脖子，還自帶一雙「翅膀」，自拍首秀著實萌到網民，紛紛留言「融融又能幹又可 愛」。不少人好奇這張合影是如何拍攝的，「不會是P圖合成的吧？」。

報導引述中國航天科技集團五院508所工程師、天問一號火星探測任務508所相機副主任設計師張保貴表示，「著巡合影」圖是由裝在火星車「肚子」下方的Wi-Fi分離探頭（也被稱為Wi-Fi相機）拍攝，火星車行駛到距離平台十米的位置後，發送指令讓相機開機，通過分離解鎖釋放相機到火星表面，這個過程稱為「下蛋」。

因火星車車身和相機均包裹著金膜，所以下的是個「金蛋」，接下來就是開機成像，拍下了「祝融號」與著陸平台「親密合影」的溫情瞬間。說是P圖，只能說，真的想多了。

著陸平台左邊有一幅2022年冬奧會吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」的圖...
著陸平台左邊有一幅2022年冬奧會吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」的圖像。(取材自觀察者網)

觀察者網報導，從「祝融號」傳回的高清圖上可以看到，著陸平台上懸掛著一面五星紅旗，左邊還有一幅2022年冬奧會吉祥物「冰墩墩」和冬殘奧會吉祥物「雪容融」的圖像。

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