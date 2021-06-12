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「5倍+」薪酬 華為全球招募「天才少年」

中國新聞組／北京12日電

近日，華為發布招募令尋找「天才少年」，挑戰世界級課題；招募令中，華為官方明確表示不限學歷、不限學校。據了解，華為除將提供大牛導師（頂尖導師）及平台等資源，還祭出誘人的「五倍+」薪酬。

香港01報導，過去兩年，華為提出「向上捅破天、向下紮到根」的新口號，意指華為一方面要將基礎科研進行到底，也要努力探求前沿科技，向上突破。這次的「天才少年」招募令中，就以此為口號，內容為「如果您有志於探索未知、創造未來，加入我們，用自己的聰明才智為人類社會的進步做貢獻！我們渴求有能力有意願挑戰世界級難題的您。」

招募令顯示，涉及的專業領域包括在數學、計算機、物理、材料、芯片、智能製造、化學等，在相關領域特別有建樹，並有志於成為技術領軍人物。招募令還列出三個「加分項」，包括重量級科研成果/論文/專利、頂級實驗室/尖子班畢業、國際頂級競賽獲獎。

報導指出，華為承諾，「天才少年」們加入華為之後將獲得世界級挑戰性課題，華為將提供大牛導師、全球化的視野、平台和資源，以及「五倍+」薪酬。招募令中未有明確薪資是多少，但根據華為去年招募的「天才少年」，薪資共分為三個級別，最低年薪為89.6萬元人民幣（約14.1萬美元），最高年薪達201萬元。

據了解，華為「天才少年」招募計畫最早被外界所熟知，是任正非2019年在公司內部提出。華為雲人工智能領域首席科學家田奇表示，「天才少年」多數指的是25到30歲剛畢業的博士研究生。

此外，據早前報導，華為「天才少年」的招聘標準非常嚴格，一般需經七輪流程：履歷篩選、筆試、初次面試、主管面試、若干部長面試、總裁面試、HR面試。任何一個環節出現問題或表現不佳都有可能失敗。

華為 面試 人工智能

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