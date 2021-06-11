我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

戶外傳播風險較低 CDC：戶外等巴士和列車 不用戴口罩

全男4胞胎轟動高考 母曾擔心「1個都活不下來」

中國新聞組／北京11日電
四兄弟一條心，長大後感情仍深厚。（取材自極目新聞）
四兄弟一條心，長大後感情仍深厚。（取材自極目新聞）

高考剛結束，這幾天湖南婁底「全男四胞胎」一同參加考試的消息，在網上引起熱搜。

據極目新聞報導，4胞胎的母親易重江在30歲時，通過剖腹產生下他們4人。易重江說，當年做超音波發現是四胞胎，她曾擔心4個孩子大概一個都活不下來。然而，孩子們在經歷29周的早產、一個多月的保溫箱之後，安全健康地長大了。

四胞胎剛出生時，在保溫箱的模樣。（取材自極目新聞）
四胞胎剛出生時，在保溫箱的模樣。（取材自極目新聞）

四胞胎在2006年時，曾到湖南省兒童醫院接受複檢。（取材自極目新聞）
四胞胎在2006年時，曾到湖南省兒童醫院接受複檢。（取材自極目新聞）

如今，四兄弟高中畢業，4人性格各異，有人學習好、有人體貼，看著4兄弟不久後即變成年人展開新生活，母親易重江「一點都不覺得苦。」

當年4胞胎出生，負責照顧的湖南省兒童醫院新生兒一科副主任醫師李強，他回憶提到，在當年，29周早產兒非常少見。同時，這是全國首例全男四胞胎，在長沙引起全城轟動，媒體爭相報導。慶幸的是，經過保溫箱、呼吸機、注射營養等照料，4胞胎生長狀況良好。

當時在媒體的幫助下，長沙全城愛心支援，經過醫院的減免、市民捐贈後，醫藥費大幅降低，四個孩子最終得以順利出院。那時，多個品牌都捐助了奶粉，解決了孩子出生後幾年內的奶粉問題。

一直跟蹤報導此事的一位記者建議4胞胎父母，給四個孩子取名「國泰民強」這4個字，易重江和丈夫欣然採納，又因為在十一前出生，所以分別取名李慶國、李慶泰、李慶民、李慶強四個名字。

四胞胎中的老大李慶國對這次高考，感到很滿意，希望能拿高分。老二李慶泰的心願很簡單，「成為爸媽心目中優秀的兒子，不想讓他們再操心了。」四人當中，老三李慶民是成績最好的，每次考試成績都在學校前5名。他的心願是考上武漢大學。老四李慶強雖然成績不夠拔尖，但是喜歡「廣交朋友」，同學們都喜歡跟他做朋友。

看著四個即將走入人生新階段的兒子，母親易重江說，「希望他們都能夠實現願望，快樂、健康就好。」

高考 武漢

上一則

壹傳媒申禁令被駁 法官批：濫用司法

下一則

兩度喊停 港星「旅遊氣泡」7月初再檢視

延伸閱讀

汪小菲刪文 網友：藉離婚炒熱新餐廳

汪小菲刪文 網友：藉離婚炒熱新餐廳
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
男師守諾穿紅旗袍送考 網民：可愛又可敬

男師守諾穿紅旗袍送考 網民：可愛又可敬
中國高考生上網作弊 官方：5G訊號未被屏障

中國高考生上網作弊 官方：5G訊號未被屏障

熱門新聞

圖為廣州荔灣區白鶴洞街廣鋼新城，醫務人員進行核酸檢測採樣。（新華社）

中國疫情再起 廣州18萬人社區封閉 24小時徹夜篩檢

2021-06-09 23:50
新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

2021-06-08 21:28
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
男子識破了裸聊，但臉孔卻被AI換至不雅視頻。（取材自紫牛新聞）

「我不裸聊你怎麽詐騙我」 好奇男和騙子過招損失11萬

2021-06-09 10:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏
「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡

「有人開槍 快逃」佛州祖孫超市購物遇害 槍手自盡
「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人

「巨乳潤娥」辣秀裸體圍裙 震驚8萬人