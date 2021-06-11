全男4胞胎轟動高考 母曾擔心「1個都活不下來」

四兄弟一條心，長大後感情仍深厚。（取材自極目新聞）

高考 剛結束，這幾天湖南婁底「全男四胞胎」一同參加考試的消息，在網上引起熱搜。

據極目新聞報導，4胞胎的母親易重江在30歲時，通過剖腹產生下他們4人。易重江說，當年做超音波發現是四胞胎，她曾擔心4個孩子大概一個都活不下來。然而，孩子們在經歷29周的早產、一個多月的保溫箱之後，安全健康地長大了。

四胞胎剛出生時，在保溫箱的模樣。（取材自極目新聞）

四胞胎在2006年時，曾到湖南省兒童醫院接受複檢。（取材自極目新聞）

如今，四兄弟高中畢業，4人性格各異，有人學習好、有人體貼，看著4兄弟不久後即變成年人展開新生活，母親易重江「一點都不覺得苦。」

當年4胞胎出生，負責照顧的湖南省兒童醫院新生兒一科副主任醫師李強，他回憶提到，在當年，29周早產兒非常少見。同時，這是全國首例全男四胞胎，在長沙引起全城轟動，媒體爭相報導。慶幸的是，經過保溫箱、呼吸機、注射營養等照料，4胞胎生長狀況良好。

當時在媒體的幫助下，長沙全城愛心支援，經過醫院的減免、市民捐贈後，醫藥費大幅降低，四個孩子最終得以順利出院。那時，多個品牌都捐助了奶粉，解決了孩子出生後幾年內的奶粉問題。

一直跟蹤報導此事的一位記者建議4胞胎父母，給四個孩子取名「國泰民強」這4個字，易重江和丈夫欣然採納，又因為在十一前出生，所以分別取名李慶國、李慶泰、李慶民、李慶強四個名字。

四胞胎中的老大李慶國對這次高考，感到很滿意，希望能拿高分。老二李慶泰的心願很簡單，「成為爸媽心目中優秀的兒子，不想讓他們再操心了。」四人當中，老三李慶民是成績最好的，每次考試成績都在學校前5名。他的心願是考上武漢 大學。老四李慶強雖然成績不夠拔尖，但是喜歡「廣交朋友」，同學們都喜歡跟他做朋友。

看著四個即將走入人生新階段的兒子，母親易重江說，「希望他們都能夠實現願望，快樂、健康就好。」