姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

29年轟動一時的「原南京醫學院女學生被殺案」，南京市中級人民法院10日依法對故意殺人、強姦犯麻繼鋼執行死刑。

據人民網報導，1992年3月20日22時許，被告人麻繼鋼進入原南京醫學院（現南京醫科大學）校園內，見22歲林姓女學生獨自在教室自習，上前搭訕但遭拒絕。麻繼鋼遂持鐵棍脅迫女學生至教室外強行發生性關係，因女學生反抗，麻繼鋼持鐵棍多次擊打頭部，之後將她其投入井後蓋上井蓋，導致女學生顱腦損傷合並溺水引起窒息死亡。

2020年10月14日，南京市中級人民法院一審以故意殺人罪判處死刑，2021年1月19日二審維持原判，並依法報請最高人民法院核准；最高人民法院復核認為，麻繼鋼手段殘忍，維持死刑裁定。

據報導，執行死刑前，有記者和麻繼鋼取得訪談，兩個小時裡，麻和記者說了很多，他說到童年時母親的冷漠偏心、29年裡的惶惶不可終日、對妻女的愧疚歉意、對被害人及其家屬的懺悔……。

這29年，他會想起作案那天晚上，比如說，開車路過個地方，但不敢朝這個方向看。事發後，他和老婆關係的處理上，也很受影響。這29年，犯案後前半年麻繼鋼常失眠 ，害怕被槍斃，七、八年後覺得好像平淡一點。後來和太太生了個女孩，搬家後才覺得自己心理上安全一點。

麻繼鋼還提到，女兒出生之後，他一度覺得是女學生來投胎，這讓他很難熬，「菸越抽越多，一天三包」。

但麻繼鋼說，判刑以後，總歸想活著。但回頭想想犯了這種罪，也確實不可饒恕。「20多年，我心裡確實懺悔，對女孩的老父親、老母親。我只能懺悔，也挽救不了生命，我挽救不了。」

至於「這些年覺得最美好、最幸福的事情」，他說，「應該講我老婆是最美好的；老婆對我很好，對我一點私心都沒有。我老婆做到什麼地步，結婚這麼多年，一次襪子沒讓我洗過，那我還求什麼？」

記者告訴他被害人80多歲的老母親每年都來南醫大，麻繼鋼說他知道。「我心裡是認罪的，服罪的。我做的惡果。」「二十多年，講出來是很舒服的。不是快樂，是壓抑在心裡的這麼多年的東西。面對之後，就是坦然。」