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「象」北一路溫情 中國新網紅大外宣 數百萬人關心動向

中國新聞組／北京11日電
監測影像中的象群。（視頻截圖）
監測影像中的象群。（視頻截圖）

15頭野象組成的象群一路向北遷徙，近日成新晉網紅，成了雲南最好的廣告，也是中國今年最好的大外宣。牠們在野外席地而睡，蜷縮的樣子萌翻全球，不少外媒爭相報導，有人說，「這應該是西方媒體多年來對中國最溫柔的一次。」

華爾街日報報導，數百萬人在電視和網路直播上收看這群走了300多英里（約483公里）的野象遷徙之旅，有的還通過社交媒體追蹤牠們動向。在對這些生物著迷同時，有些人愈加強烈地認為，應該由此次象群遷徙，反思中國快速的城鎮化發展與自然的碰撞。

微信公眾號「牛彈琴」表示，如果說15頭大象一路向北，還只是鋪墊，是序幕；那麼，大象安心躺下睡大覺，尤其是小象蜷縮在大象中間，則是小高潮。這樣有趣場景，也火遍全球，看到一位朋友就感慨說，這應該也是西方媒體多年來對中國最溫柔的一次。

「牛彈琴」說，為了保護這群大象，雲南出動大批警力，24小時監控象群動態，9台專用無人機，無人機還配備夜間觀察的紅外設備。這樣的一個中國邊陲省份，這樣的科技和實力，也確實讓不少外國人嘖嘖讚歎。

「牛彈琴」稱，大象的這波國際傳播效果，讓人們看到了不一樣的雲南，看到了不一樣的中國。他們才終於知道，以前知道的中國，至少是不全面的，中國現在已大不一樣了。15頭中國大象以這種最溫情的方式，輕鬆打破了這層壁壘。

另據中新網報導，雲南北遷亞洲象群安全防範工作省級指揮部透露，截至10日20時，北遷象群小範圍迂迴遷移，一隻獨象仍在昆明市安寧市密林內，距離象群約11.8公里。

雲南北遷象群在野地裡睡著了的影像透過無人機傳送，萌翻了全球。（新華社）
雲南北遷象群在野地裡睡著了的影像透過無人機傳送，萌翻了全球。（新華社）

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