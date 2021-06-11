袖珍大米、一口甜筒 迷你食物掀風潮

能包在手心的小甜筒大受歡迎。（取材自現代快報）

袖珍大米、一口甜筒，中國 近日興起一股「迷你食物」風潮。有學者分析，隨著單身群體人數的增多，催生單人型消費經濟。

現代快報報導，南京某商場中，不少迷你類食品上架，包括「一口一個」的小芝士撻、小雪糕等，其中一款「袖珍型」包裝的大米尤為吸睛，彷彿就是一個小方盒，與常見的大袋包裝的大米相映成趣。

包裝顯示，該款大米淨含量為300g，售價為9.9元（人民幣，以下同，約1.55美元），吸引前來逛商場的吳女士笑評：「我家裡人多，吃一頓肯定不夠，適合一個人或者兩個人吃，倒是不浪費。」售貨員則介紹，該款大米確會吸引一些感到好奇的年輕顧客購買，但年齡偏大的顧客則較少會買。

此外，「迷你食物」還包括「一口一個」的雪糕球，能包在手心的小甜筒等，如在新街口附近某超市，某知名品牌的一款迷你甜筒大受歡迎，該產品一盒內有10支小甜筒，售價一共為13.5元，有顧客笑指「很袖珍了，一口就能吃掉」，也有大學生表示買一盒可以和友人分享，不用擔心吃得過量致發胖。

另一方面，有奶茶店趁兒童節推出迷你杯，以「一份奶茶兩杯可愛」作概念，將原本一杯飲品變成兩杯銷售，如顧客11元就可買到兩杯波霸奶茶，13元就可買兩杯「柚心動」，吸引不少女士購買。

據報導，對於這種新興的「一人量」商品消費現象，東南大學經濟管理學院副教授浦正寧分析，單身群體人數的增加帶火了相關需求，從而催生單人型消費經濟。同時，由於現時社會主推健康生活理念，商家遂順勢推出獨立小包裝的產品，如此之下消費者對健康方面的「負罪感」便會小一些，也得以符合按量攝取、光盤行動的號召。