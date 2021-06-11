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國家級非物質文化遺產 螺螄粉、臭豆腐、沙縣小吃入列

中國新聞組／北京11日電
國務院10日公布第5批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共185項，柳州螺螄粉也列入名錄。圖為參加研學團的師生在廣西柳州螺螄粉產業園裡參觀。(新華社)
國務院10日公布第5批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共185項，柳州螺螄粉也列入名錄。圖為參加研學團的師生在廣西柳州螺螄粉產業園裡參觀。(新華社)

國務院10日公布第5批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共185項，其中柳州螺螄粉、沙縣小吃、胡辣湯、臭豆腐這些街頭巷尾常見的小吃也列入名錄，但上榜的不是食物本身，而是它們的製作技藝。

據香港文匯報報導，去年，由網友評選出中國對外輸出的「新四大文化」：螺螄粉、廣場舞、中國網文、網購中國商品中，螺螄粉排名榜首。這一「聞著臭、吃著香」的地方特色美食，在短短幾年間風靡全球。據統計，今年1月至4月出口額約700萬元人民幣（109萬美元），比2020年同期增長4.1倍。

央視報導指出，螺螄粉起源於上個世紀80年代廣西柳州的街邊夜市，軟韌爽口的米粉，配上酸筍、花生、腐竹、蘿蔔乾等輔料，加入時令青菜，再淋上鮮美的螺螄湯，酸、辣、鮮、爽、燙交集的獨特風味使它在粉麵江湖「獨樹一幟」。

據報導，新冠肺炎疫情期間，柳州螺螄粉逆勢而上，成為全國熱銷產品。目前，柳州螺螄粉已經從路邊攤發展到了到近百億元的產業。

至於火宮殿臭豆腐上榜非遺，湖南長沙人不謙虛地說，意料之中。有網友說，吃臭豆腐的快樂都是「國家級」。

臭豆腐是長沙一道古老美食，製作年代可追溯到清朝道光年間。長沙府湘陰縣姜氏世代製作豆腐，深受當地人喜愛，其中醬醃豆腐製作工藝非常講究，偶爾放置時間過長，就會發黑變臭。清朝同治年間，姜老闆的後人進入火宮殿，將臭豆腐製作工藝發揚光大，流傳至今。

臭豆腐「黑如墨，香如醇，嫩如酥，軟如絨」，聞起來臭，吃起來香，外焦微脆，內軟味鮮，如今的長沙街頭，臭豆腐店鋪和攤位到處可見。食客們說，不吃上一碗銷魂臭豆腐，等於白來一趟長沙。

而沙縣小吃在本地有100多種，是一個無處不在的存在；扁肉、拌麵、蒸餃、燉湯、芋餃……在沙縣人眼裡，扁肉是「磚頭」，拌麵為「鋼筋」，小吃築成了沙縣的高樓大廈。現在，來自於福建的沙縣小吃已經拓展到全球60多個國家和地區，年營業額超過500億元。

國務院10日公布第5批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共185項，其中柳州螺螄...
國務院10日公布第5批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄共185項，其中柳州螺螄粉也列入名錄。圖為遊客走進廣西柳州市螺螄粉企業，體驗自助煮螺螄粉。（中新社資料照片）

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