發現1例新冠肺炎境外輸入 溫州疫情也蠢動

廣州疫情 尚未阻斷，溫州疫情也蠢動？浙江溫州官方10日通報，已發現一例新冠肺炎境外輸入確診病例和兩例關聯病例，分別為從義大利 回國的王某某夫婦及共同居住的兒子李某某。據王某某所居住村委會表示，王某某曾到村衛生所看病，官方不敢大意，除已隔離相關密接者，對當地居民連夜進行核酸檢測 ，並嚴密落實閉環管理。

新京報報導，患者王某某，女，溫州市瑞安籍，居住平陽萬全鎮。5月10日和丈夫一起從義大利回國，入境後在北京某隔離場所進行醫學觀察21天，期間四次核酸檢測均為陰性。6月1日解除隔離後乘坐CA1539航班抵達浙江溫州龍灣機場，由其兒子李某二駕車接回在平陽縣萬全鎮居住。

9日，患者因身體不適，由其女兒駕車送瑞安市人民醫院萬松院區發熱門診就診，核酸檢測陽性，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測結果，診斷為境外輸入新冠肺炎確診病例。現於溫州醫科大學附屬第一醫院接受隔離治療，病情穩定。

疫情發生後，溫州市迅速啟動應急預案，平陽縣、瑞安市立即開展流調、人員管控、核酸檢測等工作，對患者所住小區實行封閉式管理。

當地村委會表示，由於王某某曾到村衛生所看病，和她有關密切接觸者已被隔離，當地居民9日晚已連夜進行核酸檢測。截至10日下午2時，已排查密切接觸者242人，次密接829人，全部落實管控。完成核酸檢測採樣7萬2791人，已出檢測結果1萬4554份，其中1萬4552份為陰性，兩份陽性（一例為境外輸入性病例，是確診患者丈夫李某一，共同從義大利回國，另一例為無症狀感染者，是患者共同居住的兒子李某二）。

溫州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作領導小組辦公室表示，所有涉疫場所已有效消毒。由於端午節小長假12日起開始，官方已嚴格按照疫情防控要求，加快流調溯源和核酸檢測，嚴密落實密接和次密接人員閉環管理，把疫情控制在最小範圍。