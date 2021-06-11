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台本土確診增286例、24死 新北120例最多

廣州疫情未歇 關閉32景區 官方籲就地過端午節

中國新聞組／北京11日電
廣州市新冠病毒本土確診病例仍持續增加。圖為荔灣開展非封閉和非封控管理區域新一輪全員核酸檢測。(中新社)
廣州市新冠病毒本土確診病例仍持續增加。圖為荔灣開展非封閉和非封控管理區域新一輪全員核酸檢測。(中新社)

廣州市新冠病毒本土確診病例仍持續增加，累計到10日已有128例，而且患者病毒的載量高，病情惡化快，官方除從嚴封控外，並呼籲市民端午小長假期間「就地過節」，非必要不離穗、不出省，同時勸返旅客，減少疫情傳播風險。截至9日，廣州市已有包括8家4A級旅遊景區在內的32家A級旅遊景區關閉。

廣州市9日、10日0時至24時各新增4例、9例本土確診病例。自5月21日至6月10日24時，本輪疫情州廣州全市累計報告已128例，疫情集中在荔灣區。廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌昨天同時分享「好消息」，經過醫務人員的精心治療，當地已有兩名確診患者出院，兩名無症狀感染者解除醫學隔離觀察，封閉封控區域內2600多名孕產婦已有52人安全分娩。

廣州疫情未歇，南方都市報引述廣州市文化廣電旅遊局副局長吳青松表示，12日起為期3天的端午假期正值疫情防控的關鍵時期，呼籲市民「旅行社不組團離穗、不出省旅遊，倡導市民就地過節，非必要不離穗、不出省，建議市民暫不外出旅遊」。另廣州白雲國際機場也勸返旅客5157人次，廣鐵集團勸返旅客1萬1513人次。

截至10日，廣州市已有32家A級旅遊景區關閉，其中包括陳家祠、西漢南越王博物館、嶺南印象園等8家4A級旅遊景區關閉。官方表示，文旅活動盡量採取線上方式，市文廣旅局提供雲看展、雲旅遊、雲賞劇等線上文旅產品，減少人員聚集。目前位於中高風險地區及實施封閉、封控管理區域內的各類文化公共文化旅遊場所也全部停業。

央視新聞報導，國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家張忠德表示，廣州這次疫情共同的特點是年齡比較大的患者較多，患者病情進展很快，危重病人或者重型病人發病三到四天就轉重症。患者80%左右都有發燒，而且很高。病毒的載量很高，病毒載量降低的速度很慢。

專家管向東表示，與從武漢疫情以來以及後面20多次局部聚集性疫情的病人相比，廣州這次進入重型和危重型患者的比率相對偏高，大約是10%到12%的比率，有可能是這批疫情毒株致病率比較強。

另外，南方日報報導，深圳市在疫情防控上採取了更嚴格的措施，凡購買退燒藥的人，都要出示健康碼，且不得通過送餐、快遞等服務平台發送。

廣州市新冠病毒本土確診病例仍持續增加，官方呼籲市民端午小長假期間「就地過節」。圖...
廣州市新冠病毒本土確診病例仍持續增加，官方呼籲市民端午小長假期間「就地過節」。圖為廣州市番禺區大石街大興村工作人員對村民進行健康篩查登記。(中新社)

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