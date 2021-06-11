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畢業贈言上熱搜 河南師：累了躺平但別一直躺

中國新聞組╱綜合報導
河南大學2021年畢業典禮現場，程民生發言。（取材自澎湃新聞／河南大學官網圖）
河南大學2021年畢業典禮現場，程民生發言。（取材自澎湃新聞／河南大學官網圖）

「走出校門，海闊天空，有千千萬萬的門等你。有寫字樓門、工廠門、機關門……都是敞開的，還有監獄的大門始終是敞開的！」畢業季來臨，河南大學博士生導師、河南省特聘教授程民生一連串接地氣的畢業贈言，瞬間引爆話題，還登上了微博熱搜。

澎湃新聞報導，河南大學官方微博日前公布了程民生演講的完整內容。這段演講良言金句連連，現場掌聲不斷，截至發稿前，這段演講視頻已被轉發8.5萬次，點讚達6.4萬次。

程民生在演講中說：「無論作為知識分子還是老闆，千萬不要泯滅與生俱來的善良，不要丟掉藏在心底的純真，因為那是作為人的基因和理由。純真避油膩，善良避什麼呢？善良能避邪！」他還說，「年輕人需要被激勵，累了可以躺平歇會，可不敢一直躺平啊！躺得了初一，躺不到十五。」

繼「內捲」之後，「躺平」一詞近日成為網絡熱詞。「躺平族」青年也備受關注，他們更願意過與世無爭的生活，甚至「一躺了之」。

據報導，這些金句在網路上廣為流傳，不少學子看了都表示，「這是接地氣又激情滿懷的畢業贈言，鼓勵著學子正確地面對複雜的社會。」程民生自己也對於演講暴紅感到意外，他表示，感覺到人們慢慢地不相信善良和崇高，這是一件很可怕的事情，所以重新提起。

程民生也看到了網友對此發表不同的看法，認為「現實生活中善良是招邪」，但程民生仍認為，善良是永遠不能丟掉的。他說，畢業生經歷磨練是一個必然的過程。大浪淘沙，留下來的是金子，希望畢業生們先適應社會，學會接受困難、挫折、磨練，像紅藷苗一樣，先紮根生存，再談結果。

微博 監獄

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