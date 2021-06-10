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25年高考「釘子戶」 成都54歲男明年還要再戰

中國新聞組╱綜合報導
6月9日高考結束，梁實透露，他今年的發揮很不理想。（取材自正觀新聞）
6月9日高考結束，梁實透露，他今年的發揮很不理想。（取材自正觀新聞）

四川成都54歲的私企老闆梁實，自2001年高考取消年齡限制後他就參加高考，今年已經是第25次考試。日前高考結束後，梁實受訪時透露他今年發揮不理想，打算明年再來，但考慮轉戰文科。

正觀新聞先前「最牛高考釘子戶」的報導在網路上引發關注，如今高考結束，媒體聯繫梁實詢問考試結果，梁實表示，他今年發揮很不理想，時間來不及，「英語作文只寫了5分鐘，理綜接近三分之一的題做不完，數學也有一道沒做。題量大的讓人無法應對，做得一塌糊塗。」他還說，今年不打算填報志願，打算明年再考一次，考慮轉戰文科，並且很有自信地說，「明年肯定比以往都要好」。

1983年，梁實中學時期第一次報名參加高考，沒想到接連三次都沒考上，他便聽從家人安排開始出社會打工。他修過機械、砍過木材、還買賣過電視機，但唯一不變的就是一邊打工一邊複習。他每年1月準時到當地招辦報名參加考試，可遺憾的是，連考了5年還是沒有考上。

1992年，因為年齡限制和結婚，梁實不能參加普通高考，他便報名了成人高考。這次梁實很順利地考上了南京林業大學成人教育學院，但他卻高興不起來，因為這不是他理想中的大學。

據報導，2001年，教育部放寬高校招生報名的年齡條件，這讓梁實平靜的心又激起了漣漪，重新點燃了想考大學的念頭。

前幾年梁實曾揚言「目標院校是川大數學系」，而他的高考之旅什麼時候終止？梁實回應稱，「沒有期限，哪天我確實考不動了，就投降了，否則不會投降。」雖然今年的考試不如意，但他說自己屢敗屢戰，還喊話「川大等我。」

梁實家裡堆滿了書。（取材自正觀新聞）
梁實家裡堆滿了書。（取材自正觀新聞）

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