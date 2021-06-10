河北師大男外籍生上課配女伴？ 校方：歪曲事實

一張關於兩名女學生配一個男留學生的照片在網路上流傳，配文是「疑似河北師範大學為巴基斯坦留學生準備的女學伴」，校方批歪曲事實。（取材自河北師範大學國際文化交流學院官網）

近日，一張河北師範大學教學圖片引發廣泛關注。圖片顯示，每名男性外籍留學生 身旁有一名中國 女大學生相伴，引發輿論爭議。對此，該校發表聲明進行回應。

香港01報導，河北師範大學國際文化交流學院日前在官網上刊發説明，直斥個別網路帳號別有用心歪曲事實、惡意炒作的行為，引發網民誤讀誤解，對學院和師生聲譽造成嚴重傷害。

據報導，國際文化交流學院方面附上完整影片並介紹稱，網傳截圖來自2019年4月28日河北衞視播出的「一帶一路看河北」專題報導，反映的是該院「周五多元課堂」教學活動，拍攝於2019年3月29日。「多元課堂」屬正常教學活動，目的是通過中國漢語國際教育專業學生和外國留學生一同上課的方式，提高中國學生的對外漢語教學能力、外國留學生的漢語表達能力。

國際文化交流學院方面稱，「多元課堂」教學主題由任課教師提前一周向漢語國際教育專業學生發布，學生報名參與，上課時根據報名情況臨時分組開展教學。當日課堂的主題是「茶文化」，共有48名學生參加，其中，巴基斯坦籍男生18人（均由巴基斯坦教育部 選派並提供該國政府獎學金）、奈及利亞籍女生1人、中國漢語國際教育專業女生29人（研究生2人、本科生27人）。

國際文化交流學院指出，該院已報請公安、網信等部門依法處置。目前，最初誤傳信息的幾個帳號已刪除不實言論。敦促有關帳號澄清事實、消除不良影響。希望廣大網民不信謠，不傳謠，共同維護良好的網路生態環境。

對於上述回應，有網友表示：「原來真的有學伴的，這不就是不打自招嗎？一個中國男生都沒有……，還坐成兩女一男，男子在中間。我之前只是聽說過，原來是真的這樣的。」

還有網友斥責，「多元課堂，越描越黑。這麼說吧，外方全男的，這邊方全女的，也還勉強說得過去，畢竟漢語國際教育男生不好找。但女男女的座位，兩女夾一男，絕對是有意的。如果這種坐法是學校安排的，學校拉皮條思想濃厚，如果是學生自己選擇的，你們的學生思想教育出了大問題。 」