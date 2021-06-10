鐵頭劈磚失誤連連 網：磚頭質量太好

視頻中，男子手拿一塊磚往頭上磕，但試驗了多次劈磚都沒有成功。（視頻截圖）

一段「大師表演鐵頭劈磚未果」的視頻日前引發關注。視頻中，一名61歲保安當眾表演用頭劈磚，但結果「翻車」，多次嘗試後男子仍然沒有劈開磚頭。

北京 青年報報導，這段表演日前發生在河南周口川匯區舉辦的「文化和自然遺產日」非物質文化遺產展演活動上，當地的硬氣功愛好者刁秀果表演了這一節目。刁秀果表示，當天是他一個朋友讓他去現場看看，但在表演前一天喝了很多酒，早上又沒有吃早飯，狀態不好所以有所失誤。刁秀果稱，他平時每天都會練習，但自己並不是「大師」，只是興趣愛好練練硬氣功。

現場視頻顯示，一男子手拿一塊磚往頭上磕，但試驗了多次仍未果，隨後，男子換了一塊磚之後繼續用頭劈磚，但還是沒有成功。這段「大師鐵頭劈磚」的視頻在網上流傳開來，有人稱，「大師」還是有實力的，但是磚的質量太好了，甚至「大師」頭還被磕破流血。

視頻中，男子手拿一塊磚往頭上磕，但試驗了多次劈磚都沒有成功。（視頻截圖）

視頻傳開後引發了不少熱議。有網友稱「『大師』還是很敬業的，看著很心疼」。

報導稱，川匯區非物質文化遺產保護中心王主任稱，他在現場看到刁秀果受了點傷，頭上流了點血。「我當時跟他說不要砸了，他說不礙事，我就說這個本身屬於群眾表演，不能受傷，就勸他不要再砸了。」王主任表示目前刁秀果只是申報了非遺，但還沒有評上。

刁秀果稱，他並非是非遺傳承人，只是正在申報，當天他是被另外一個朋友叫到現場去玩玩。刁秀果說，他已經練了幾十年的時間，平時幾乎每天都練習用頭砸磚。「最多的時候一天砸斷了13塊磚。」

對於當天的現場表現，刁秀果對此並不是很在意：「沒有什麼尷尬不尷尬的，還是該怎麼練就怎麼練。」

據刁秀果發來的榮譽證書顯示，他曾在2001年獲得周口市體育局舉辦的硬氣功表演一等獎。刁秀果說，平時都是自己獨自練習，沒有想過用硬氣功去賺錢等。