臨沂社區結婚贈房 網羨：還缺對象嗎？

南村社區已舉行七次免費分房，目前已分配200多套。（視頻截圖）

山東臨沂有一社區，竟有免費婚房，面積達120平米。

閃電新聞報導，今年已有14名達到22周歲法定結婚年齡的男女青年，每人分到了一套120平米的房，價值80多萬（人民幣，下同，逾13.7萬美元）。自2009年以來，南村社區已舉行7次免費分房，目前已分配200多套。

報導引述大眾日報消息稱，這次免費分配樓房有兩個條件，一是必須是本村居民，二是現年滿22周歲的青年。

為什麼這個村的福利 這麼好？據報導，南村以前比較貧窮，2005年，村裡老黨員、老幹部多次找到同村民營企業家李鳳德，請他回村擔任了黨支部書記、村委會主任，2006年，南村村改社區，李鳳德擔任黨委書記、居委會主任。

他上任後，和大夥一起確立了「發展集體經濟，實現共同富裕」的道路，成立了山東廣匯集團，業務涵蓋紅色旅遊、休閒度假、酒店餐飲、倉儲物流、房地產開發、建築安裝、物業管理、農業開發、飼料生產等。南村建設10萬平方米的沿街商舖，年收入租金 2000多萬元，成為社區穩定的經濟收入來源之一。

經過十多年快速、健康發展，村集體經濟迅速壯大。去年，南村固定資產達到21.6億元，集體收入1.46億元，人均支配收入3.6萬元。

村集體經濟發展起來後，村領導把民生工作做為頭等大事緊緊抓在手上，村民們充分享受到了發展集體經濟帶來的福利，幸福指數不斷攀升。除免費分配婚房外，村民人人可以在村集體企業就業 ；村裡60歲以上老人，每年每人7000元生活補貼，其他村民4000元；每年免費為全體村民健康檢查……。據統計，近十多年來，南村用於民生方面的支出達到了3億多元。

羨慕嗎？「還缺人嗎？馬上遷戶口過去」。還有網友調侃：「這個村還有男孩缺對象嗎？」