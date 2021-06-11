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台本土確診增286例、24死 新北120例最多

斷糧斷藥無人理 廣州封區管理居民呼救「會死人」

中國新聞組／北京10日電
廣州白鶴洞街重點人員趁夜轉移至酒店集中隔離。（取材自南方Plus）
廣州白鶴洞街重點人員趁夜轉移至酒店集中隔離。（取材自南方Plus）

廣東省新冠病毒疫情未歇，本土確診病例集中地廣州市已啟動11個區的核酸檢測大排查及封區管理，但連日陸續傳出有小區居民斷糧、物資短缺而向外求援的封區管理不善情形。為搶救廣州危重症患者，中國工程院院士鍾南山團隊已加入救治；專家說，廣州疫情擴散風險小，但要明確零號病例仍需調查。

廣東省8日新增8宗本土病例均在廣州市，單日確診病例占了全國的一半；9日全國新增的6例本土病例也都在廣東。8日有5例在荔灣區，荔灣已進行街道封閉和封區管理核酸檢測，白鶴洞街居民被目擊攜家帶眷上了大巴，連夜轉移至酒店集中隔離。

據網民留言說，有官員在巡視荔灣鶴園小區防疫情形時，一名老人從住處對外大聲呼救稱他已兩天沒有食物可吃，打電話和小區反映但沒人理睬，再這樣餓下去「會死人」。也有網民稱，廣鋼觀鶴小區有罹患慢性的老人已10幾天沒藥可吃；原本說好會派員為每戶登記買菜、買奶粉，這兩天也不見人來，他們和小區居委會反映，同樣未獲回應，批評小區封區管理沒人性，「沒病都變成有病」。

據明報報導，鶴園小區的老人抗議後很快得到回應，當天起全小區就獲得免費派送盒飯。但觀鶴小區的情况仍未見改善；居民質疑小區「只跟上級領導對接，不跟下面人民群眾對接」，稱自己安分配合政府防疫，只求政府解決好基本溫飽。

另中新社報導，廣州市科學技術局黨組成員、副局長孫翔9日表示，該市已完成了全市逾1800萬常住人口的核酸檢測，實現了全球城市最大規模的核酸檢測行動。 廣州擁有逾5500家生物醫藥企業，總數高居中國第三，其中，金域醫學在廣州的日檢測量已突破35萬管，核酸檢測樣本累計超過8000萬人份，單機構檢測量居全球第一。

央視引述廣州市衛健委疾控處副處長李鐵鋼表示，經對廣州所報告的陽性病例進行基因測序，顯示所有陽性病例相似度都達到98%以上，說明所有陽性病例都在一條傳播鏈上，沒有形成廣泛性的社會傳播，但目前廣州市疫情防控仍處於關鍵階段。廣州確診病例絕大多數是輕症，重症和危重症病例部分，有鍾南山團隊全程指導和參與病人救治。

廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部6月7日晚發布通告，為避免人員聚集，即日起關...
廣州市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部6月7日晚發布通告，為避免人員聚集，即日起關停全市中高風險及封閉、封控管理區域的農貿市場，圖為越秀區惠福新街市。（香港中通社）

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