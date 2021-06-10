中國接種疫苗破8億劑 新款疫苗「科維福」獲准投入

近日本土疫情緊張的廣州市，9日進行重點行業、群體團體預約和集體接種疫苗。（中新社）

廣東的新冠肺炎疫情 持續，廣州8日再增8宗本地確診，許多民眾在網路抱怨疫苗 被預約一空，根本不能預約。官方通報，9日有一款名為「科維福」的疫苗獲准投入緊急使用，使得中國 目前投用的國產疫苗增至7款。

截至6月8日，中國31個省區累計報告接種疫苗8億896.2萬劑。

由中國醫學科學院醫學生物學研究所自主研發的科維福COVID-19滅活疫苗，首批上市供應國內緊急使用。

科維福在一、二期的臨床結果顯示該疫苗具有良好的安全性和免疫原性，在接種機體後能夠快速誘導系統的免疫應答，全程免疫後14天中和抗體與抗S蛋白抗體陽轉率分別達到96%與99.33%，能有效提供保護。 據報導，科維福需接種2劑，每劑間隔2至4週。目前接種年齡為18歲及以上人群。

綜合媒體報導，廣州5月21日起通報了此波疫情的首宗確診病例，在至今近三周的時間內，廣州的零號病人仍未找到，且傳播鏈亦尚未切斷。

專家表示，廣州的所有陽性病例基因測序相似度達到98%以上，但進一步的溯源工作就仍需要一定時間。

流行性病學專家分析指，廣州的首宗病例在荔灣區，荔灣區並無進口貨物的港口和集散地，且首宗病例並非與進口物品相關聯的人，即是首宗病例郭某並非零號病人，而她暴露的途徑可能是被病毒汙染的環境，以及感染了病毒的人。排查其環境樣本相對容易，但是排查一個偶然與之接觸的攜帶病毒的人，難度會很大。

路透報導，雖然世衛病毒溯源報告中稱武漢華為海鮮市場並不是疫情發源地，但一份開放獲取式期刊「科學報告」上的一篇論文稱，2017年5月至2019年11月期間，武漢17個市場上出售的動物種類多達38個，共超過47000隻活體野生動物被出售，其中包括31種野生保護動物，這突顯了中國野生動物交易帶來的疾病風險。