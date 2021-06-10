中國作家為日本寫書 網民怒批叛國、外交部滅火

蔣方舟在日本參觀神社。（取材自新京報）

中國 作家蔣方舟被質疑接受日本 資助在中國為日宣傳一事，引發中國網民憤怒，火氣未消之際，中國外交部對此回應稱「國與國之間以各種形式開展人員互訪交流的做法，在國際關係實踐當中普遍存在」。外交部的回應被美媒形容是「蔣方舟遭疑叛國，外交部卻罕見『滅火』」，中媒也稱這項回應很「冷靜」，再度引發網民論戰。

網民日前爆料並質疑稱蔣方舟曾獲日方邀請並資助出版中國文學作品「東京一年」 是拿錢替日本在中國做文宣，蔣方舟稍後承認寫書，但指日方的基金會只在交流期間支付她在日本的生活開支，和每月兩萬人民幣左右的研究費，「絕不是拿外務省的錢」，且寫書是在推進中日友好交流。她的說法仍引來大批中國網民圍剿，怒批蔣方舟是「拿錢為日本辦事」、「通敵叛國賊」等。

對此，中國外交部發言人汪文斌9日在例行記者會上被問及此事時表示，國與國之間以各種形式開展人員互訪交流的做法，在國際關係實踐當中普遍存在。中日互為重要的近鄰，兩國人員往來十分密切。中日邦交正常化以來的近半個世紀裡，雙方由政府支持推動的人員交流不勝枚舉，為兩國關係發展做出了積極貢獻。中方希望通過中日間持續健康穩定的人員交流，實現增進理解，建立信任，深化友誼的目標。

汪文斌的回應被澎湃新聞形容很「冷靜」。自由亞洲電台報導稱中國外交部這番回應是「罕見為沸騰聲討浪潮降溫」。中央社也形容這是「中國名人獲日本資助交流被扣帽子」事件下的「北京 委婉駁斥」。

不少網民則回應稱，他們原本期待外交部會對這一「通敵叛國」事件大肆批評，結果不但沒有罵個痛快，反而還強調中日友好，這讓也們很難接受也相當不滿。網民紛紛留言：「外交部當然意思就是你們私下吵吵就算了，別拉國家下場」、「交流可以，精日不必」，也有網民稱外交部的回應是「大國氣度」，大家就別吵了。