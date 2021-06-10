美籍華裔導演怪中國人魚吃太多 反被披露大啖海鮮

美籍華裔旅行探險家、紀錄片導演谷岳。(取材自百度百科)

被認證的微博 大V、美籍華裔旅行探險家、紀錄片導演谷岳，8日在微博稱中國 人對海鮮貪得無厭的胃口正在耗盡世界各地的魚類資源。網民翻出谷岳吃喝海鮮大餐的照片，批評其雙標準「嚴於律人，寬以待己」，並不滿美籍谷岳眾卻要「中國人別吃魚」，還有網民科普美日對海洋生態環境危害最大。此文一出引發爭議，有媒體直批「大V為何總是邊吃肉邊罵人？」谷岳已將貼文刪除。

香港01報導，谷岳出生於北京，11歲時便隨母移民美國 ，他8日發微博稱，某次他乘飛機去摩洛哥時遇上一名為一家漁業公司工作的人士，對方表示自己曾在馬達加斯加工作5年，因當地的魚基本捕撈完了，故決定轉場到摩洛哥捕魚。

谷岳意識到中國國內的需求有多麼大，他並以中國人的口吻稱：「作為世界上第一大海鮮消費群體，我們對海鮮貪得無厭的胃口正在耗盡世界各地的魚類資源。我們得開始倡導做一個有責任的消費（者），就跟環境污染的意識一樣，這是一個漫長的過程，從你我做起！」

帖文一出隨即惹來大量網民抨擊，有網民諷刺道：「中國人太慘了，好不容易有點錢，吃點水產，因為體量太大要被譴責。」也有不少聲音指出美國、日本等國也有不低的海鮮消費，質疑谷岳為何不責怪這些國家。對此谷岳回應時反駁指地球的生物現在才是最慘的，又認為作為人口大國，中國應給其他國家做個好榜樣等。

此外，也有網民關注谷岳本身是華裔美國人，但卻用第一人稱的措辭，「您一位美國人讓中國人別吃魚，還『我們怎麼選擇』，您的『我們』應該是美國同胞啊」。網民還翻出谷岳以前曾在美國、智利、印度、日本等各地吃各種海鮮大餐的照片，質疑其是雙重標準。目前，谷岳的相關帖文及照片已經刪除。

上觀新聞評論指出，中國的海產消費量雖是世界第一，但卻是世界上唯一養殖水產品總量超過捕撈總量的主要漁業國家。當前，中國的綠化貢獻比例居全球首位，「反對食物浪費」成為法律要求，「碳達峰」、「碳中和」有了明確時間表。谷岳指責中國人吃海鮮太多，但自己的微博內容卻是大魚大肉，真可謂是「端起碗吃肉，放下碗罵人」。