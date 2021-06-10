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美籍華裔導演怪中國人魚吃太多 反被披露大啖海鮮

中國新聞組／北京10日電
美籍華裔旅行探險家、紀錄片導演谷岳。(取材自百度百科)
美籍華裔旅行探險家、紀錄片導演谷岳。(取材自百度百科)

被認證的微博大V、美籍華裔旅行探險家、紀錄片導演谷岳，8日在微博稱中國人對海鮮貪得無厭的胃口正在耗盡世界各地的魚類資源。網民翻出谷岳吃喝海鮮大餐的照片，批評其雙標準「嚴於律人，寬以待己」，並不滿美籍谷岳眾卻要「中國人別吃魚」，還有網民科普美日對海洋生態環境危害最大。此文一出引發爭議，有媒體直批「大V為何總是邊吃肉邊罵人？」谷岳已將貼文刪除。

香港01報導，谷岳出生於北京，11歲時便隨母移民美國，他8日發微博稱，某次他乘飛機去摩洛哥時遇上一名為一家漁業公司工作的人士，對方表示自己曾在馬達加斯加工作5年，因當地的魚基本捕撈完了，故決定轉場到摩洛哥捕魚。

谷岳意識到中國國內的需求有多麼大，他並以中國人的口吻稱：「作為世界上第一大海鮮消費群體，我們對海鮮貪得無厭的胃口正在耗盡世界各地的魚類資源。我們得開始倡導做一個有責任的消費（者），就跟環境污染的意識一樣，這是一個漫長的過程，從你我做起！」

帖文一出隨即惹來大量網民抨擊，有網民諷刺道：「中國人太慘了，好不容易有點錢，吃點水產，因為體量太大要被譴責。」也有不少聲音指出美國、日本等國也有不低的海鮮消費，質疑谷岳為何不責怪這些國家。對此谷岳回應時反駁指地球的生物現在才是最慘的，又認為作為人口大國，中國應給其他國家做個好榜樣等。

此外，也有網民關注谷岳本身是華裔美國人，但卻用第一人稱的措辭，「您一位美國人讓中國人別吃魚，還『我們怎麼選擇』，您的『我們』應該是美國同胞啊」。網民還翻出谷岳以前曾在美國、智利、印度、日本等各地吃各種海鮮大餐的照片，質疑其是雙重標準。目前，谷岳的相關帖文及照片已經刪除。

上觀新聞評論指出，中國的海產消費量雖是世界第一，但卻是世界上唯一養殖水產品總量超過捕撈總量的主要漁業國家。當前，中國的綠化貢獻比例居全球首位，「反對食物浪費」成為法律要求，「碳達峰」、「碳中和」有了明確時間表。谷岳指責中國人吃海鮮太多，但自己的微博內容卻是大魚大肉，真可謂是「端起碗吃肉，放下碗罵人」。

紀錄片導演谷岳在網上舒發中國人吃魚心情。（取材自微博）
紀錄片導演谷岳在網上舒發中國人吃魚心情。（取材自微博）

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