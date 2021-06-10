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慶中共建黨百年 「紅色主旋律」電影接力上映祝壽

中國新聞組／北京10日電
慶祝中共建黨百年，以「上海舉行中國共產黨第一次全國代表大會、宣告中國共產黨成立」為背景的「1921」被選為上海電影節開幕片。圖為劇組5月間在北京大學舉辦殺青後的首場發布會。（中新社）
慶祝中共建黨百年，以「上海舉行中國共產黨第一次全國代表大會、宣告中國共產黨成立」為背景的「1921」被選為上海電影節開幕片。圖為劇組5月間在北京大學舉辦殺青後的首場發布會。（中新社）

中共即將迎接建黨百年，至少已有超過10部讚頌中共「豐功偉業」的「主旋律」電影、電視劇將接力上映，在7月1日「為黨祝壽」。此外，紅色旅遊也蔚為風潮，在共產黨的紅色聖地遵義街上，還不時可以見到退休人員穿著軍裝，演唱革命時期最受歡迎的歌曲。

綜合媒體報導，為慶祝中共建黨百年，包含「紅船」、「1921」、「將星傳奇」、「鄧小平小道」、「革命者」、「天天都有大太陽」、「賀綠汀」在內，超過10部主旋律電影將陸續上映。

第24屆上海國際電影節將於6月11日正式開幕，黃建新執導，以「上海舉行中國共產黨第一次全國代表大會、宣告中國共產黨成立」為背景的「1921 」被選為開幕片。這部作品藉由描繪百年前的有志青年們不畏犧牲、救亡圖存的奉獻精神，向觀眾闡述「中國共產黨的成立正是為爭取民族獨立、人民解放的使命而誕生的歷史必然」。

此外，還有多部作品雖然正在拍攝或後製，趕不上7月1日的黨慶，但是也已宣布將在今年下半年陸續上映。

6日開幕的第27屆上海電視節，其中一個重要的策展主題就是「建黨百年」。現場不但展出50部由國家廣播電視總局推薦，慶祝建黨百年的電視劇，並宣布從6月起將在100多個國家的電視台及新媒體平台播出。

建黨百年，除了影視宣傳之外，紅色旅遊湧現大量人潮，攜程與新華財經聯合發布的旅行大數據報告顯示，在今年五一假期期間，與2019年同期相比，攜程紅色旅遊景區訂單量增長約375%。

貴州省的遵義市是熱門紅色聖地之一，1935年召開的遵義會議確立了毛澤東在黨中央和紅軍中的領導地位。在遵義會議紀念館，身著紅軍服裝的退休人員參觀了以全息圖等形式展示的史料。他們聚集唱革命歌曲，回憶當年長征期戰士們的艱辛。

報導指出，國家主席習近平近日到青海考察調研，新華社發布的相片，可見中國國務院副總理劉鶴隨行，但未見另一位副總理胡春華。

日前外媒曾報導北京正考慮由胡春華取代劉鶴，與美國進行貿易談判，中方反駁，劉鶴並與美方代表戴琪進行首次談話。但在劉鶴之子涉嫌秘密處理和騰訊、京東的交易遭披露後，劉鶴是否會「失勢」一事，再度令外界關注。

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