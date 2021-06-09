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首見！野象團集體躺睡 日媒也追隨

中國新聞組／北京9日電
監測團隊首次發現，亞洲象群在山林地集體睡覺休息。（取材自央廣網）
監測團隊首次發現，亞洲象群在山林地集體睡覺休息。（取材自央廣網）

連日來，腳步不停歇的野象團，終於暫時「休息」了。雲南省森林消防總隊無人機監測任務分隊監測顯示，亞洲象群在晉寧區夕陽鄉賴家新村山林地裡睡覺休息。據央廣網報導，北遷亞洲象群持續在雲南昆明晉寧區夕陽鄉，小範圍原地休息徘徊，目前暫停遷移。

雲南省森林消防總隊野象監測團隊陳勝瑤指出，7日早上7點左右，我們發現象群陸續慢慢躺下睡覺。監測12天了，第一次發現象群集體睡覺。此前的監測中，牠們在睡覺時，基本都是3、4頭睡，3、4頭在旁邊站著。

看到大象躺平一排排睡著，很多網友表示被可愛到；還有網友感到驚訝：「原來牠們是躺著睡覺的？」對於網友的疑問，杭州動物園表示，這跟大象的性格有關，謹慎的是站著睡，放鬆了才會躺著睡。大象體重巨大不能久臥，以免器官壓迫過久出現問題。

現場指揮部將持續對部分路段實施交通臨時管制，保持靜默，為引導象群向西、向南遷移創造更有利的條件。

另據南方日報報導，這群中國雲南的野象群不光在中國國內出名了，還成了國際明星，美國媒體報導稱，野象群受到世界各地的關注和喜愛。此外，最開始注意到野象群的是日本媒體，他們紛紛派出記者一路追隨象群，還介紹起了當地概況和動物保護措施。在日媒的鏡頭裡，不經意間展現了一個很多日本人不太熟悉的真實中國。

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