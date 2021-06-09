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女神邀約 從早到晚「泡」在圖書館 南大招生急撤

中國新聞組／北京9日電
南京大學招生宣傳，女子組的照片被說有物化女性之嫌疑。（取材自微博）
南京大學招生宣傳，女子組的照片被說有物化女性之嫌疑。（取材自微博）

美女站在圖書館前，舉著「你想不想讓我成為你的青春」、「你想不想和我一起泡在圖書館，從早晨到夜晚」的招牌，呼籲大家報考，南京大學日前因為這樣一組招生宣傳照引發爭議。有網友認為是在物化女性，也有網友認為沒必要上綱上線。目前，南京大學官微已將宣傳刪除。

據觀察者網報導，在大家為高考考生加油時，一些高校也忙著招生宣傳。在過往招生宣傳中，藍天白雲下，養眼的帥哥美女站在高校標誌性建築物前，舉著「我在XX等你」的招牌，是比較常見的方式；近幾年，「校花」、「校草」儼然成為了高校的「人形廣告」，從人民大學在首頁刊登美女畢業生康逸琨的照片，到南航陳都靈、武大黃燦燦等人，都可看見這類的招生宣傳照。

2019年，重慶大學「微信小廣告」風格的招生文案，曾登上微博熱搜榜，蜜汁畫風逗樂了無數網友，也引得無數高校紛紛模仿。雖然，不是所有學生都買「男神女神」的帳，一度也有人認為「食色」風格的高校宣傳不合適，但確實也成為當下一種宣傳趨勢。

今年南京大學的招生宣傳照，在「男神女神」的基礎上更新增了一些引發外界議論的內容，「你想不想在星雲樓，領略藝術磅礴之美」、「你想不想撫摸南大每一個建築上歷史留下的痕跡」「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館，從早晨到夜晚」、「你想不想讓我成為你的青春」，所有學生招牌中都有一個字加粗，這些加粗的字連起來組成了「我在南京大學等你」。

美女攻勢再加上全國頂尖高校雙重加持，該微博迅速引發關註。爭議隨之而來，最具引爭議的就是「你想不想和我一起泡在杜廈圖書館，從早晨到夜晚」」、「你想不想讓我成為你的青春」這兩句話，有網友認為「『泡』成為你的青春」這種詞欠妥，加上拿這兩句招牌的正好是漂亮女生，是在打「擦邊球」，有物化女性之嫌。

在一份認為這種宣傳是否合適的調查中，67%網友認為「不合適」。不過也有部分網友認為，沒必要過度解讀，學校初衷就是招生，文案內容雖有失偏頗，可能只是策畫者不嚴謹；還有網友說，作為高校來講，宣傳文案既然有多義的可能性，就應該提前規避。目前，南京大學官方微已將該內容刪除。

南京大學招生宣傳，男子組的照片被讚正能量。（取材自微博）
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招生 圖書館 微博

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