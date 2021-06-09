世衛報告：武漢華南海鮮市場 非新冠疫情發源地

新冠肺炎爆發初期，病患多與武漢華南海鮮市場有關。（中新社資料照片）

世衛組職新冠病毒溯源研究8日發布中國 部分，研究團隊到武漢 以流行病學，動物與環境，分子流行病學和生物信息學對疫情 進行回顧研究。報告指出，武漢華南海鮮市場不是新冠疫情發源地。此外，廣州疫情升溫，中高風險地區各類文旅娛樂場所暫停營業，而其中一男子隱瞞旅居史引發傳播危機遭拘留。

健康中國官微報導，2020年7月，世衛組織和中國著手開展病毒溯源研究，17名中方專家和17名國際專家於2021年1月14日至2月10日在武漢進行為期28天的研究。

研究團隊通過3個工作小組對湖北省各醫院保存的2019年下半年的4500餘分的研究項目樣本進行回顧性檢測時，未發現SARS-CoV-2。

報告稱許多早期病例與華南海鮮市場有關，但也有相似數量的病例與其他市場有關，有些病例與任何市場均無關。12月在更廣泛社區內的傳播可以解釋與華南海鮮市場無關的病例，另外存在與該市場無關的早期病例，這可以表明華南海鮮市場不是疫情的發源地。

然而，其他尚未確認的較輕的病例可能提供華南海鮮市場與早期病例之間的聯繫，而這些早期病例之前認為與市場沒有明顯的聯繫。因此，關於華南海鮮市場在疫情起源中的作用或者感染是如何傳入市場的，目前尚無法得出確切結論。

對於12月31日前在武漢發現的病例，分析顯示，在暴露於華南海鮮市場的病例中，有幾例病例的病毒基因組是相同的，說明這些病例可能是某個聚集病例群的一部分。

但序列數據也顯示，武漢市大流行初期就已經存在一定的病毒多樣性，說明在華南海鮮市場群之外還有未採樣的傳播鏈。從生肉暴露或毛皮動物暴露的流行病學參數來看，沒有明顯的病例聚集現象。

另據南方都市報報導，本月7日0時至24時，廣州市新增十例境內確診病例。5月21日至6月7日24時，廣州市本輪疫情累計報告108例境內感染者，確診病例98例、無症狀感染者10例。

廣州市公安局副局長楊炳升8日通報違反疫情防控相關管理規定的7個案例。其中有一是隱瞞旅居史、接觸史行為。家住番禺區大石街北聯村的祝男前往荔灣區白鶴洞街某小區探望父母，但他未如實告知醫師近14天內的旅居史，導致大量群眾成為密切接觸者。目前，祝男因涉嫌妨害傳染病防治已被刑事拘留。