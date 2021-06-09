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豬肉價格腰斬 河南首富秦英林身家大跌800億元

中國新聞組／北京9日電
牧原集團董事長秦英林身家縮水。（取材自百度百科）
牧原集團董事長秦英林身家縮水。（取材自百度百科）

目前中國的豬肉價格下降到了大約16元人民幣(約2.5美元)每公斤，相比起今年年初最高賣到一公斤36元的時候可謂是大幅跳水，甚至做到了價格腰斬，河南首富秦英林身家因此大跌800億元。

根據新希望、金新農等幾家上市豬企的5月在銷售量，銷售均價以及銷售收入這幾項的數據，均呈現環比下降超過12個百分點的態勢，受市場下行行情影響嚴重。

大貓財經報導，在二級市場，上市豬企的股價同樣集體下跌，7日新希望收盤價14.70元，下跌2.13%，相比去年9約初高點的時候已經大跌65%，市值蒸發超過1200億。

進入2021年以來，股價跌幅突破20%的豬企不在少數。這波寒冬就連被稱為「豬茅」的牧原股份也難以抵擋。

就在兩個月前，牧原的第一大股東秦英林才剛剛憑藉335億美元的身家成為河南首富並登上福布斯富豪榜。2月份的時候牧原股份一度飆漲至每股131元人民幣的高點，而至今，牧原股份的股價也較高點下挫51%，市值蒸發超過1535億元，秦英林、錢瑛夫婦的財富也相比高點減少了800多億元。

上個月，秦英林還因財務數據遭到質疑被證監會約談。

業內人士分析稱，此次生豬價格連續走低乃至出現腰斬，問題還是在於短期供應量提高和和反應平平的需求端之間的錯配，而且持續的低迷還會促使更多養殖戶開始恐慌性拋售。

牧原股份也表示要為養豬行業凜冬將至做長期準備，價格雖說或許會出現季節性回彈，但整體下行的走勢或許仍將持續，預計在明後年觸底。

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