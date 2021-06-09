創新高 乾隆「有鳳來儀」轉心瓶2.65億人民幣拍出

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日在北京保利春拍以2.65億元人民幣拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。（視頻截圖）

乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京 保利春拍以2.65億人民幣(約4167萬美元)拍賣 出品，刷新陶瓷的世界拍賣紀錄。

據中新網公營經營，「有鳳來儀」轉心瓶高63分，由上下四部分組成，分別為瓶頸、腹瓶、底瓶、內膽瓶。外壁硬度貼有塑魑龍耳腹瓶外壁則有山林之景，並繪有三五彩鳳凰飛於雲端，瓶身鏤空內膽旋轉，並畫上各式鳥類，有「百鳥朝鳳」之意。轉心瓶集軋道、雕瓷、鏤空、轉心等多種工藝。

北京保利拍賣中國 鴿珍玩藝術刺激李挪藏該以為，此拍品刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。拍賣行官網顯示，心瓶為蘇格蘭貴族家族舊，得自1875年；1999年曾於倫敦佳士得拍賣，由流行商「永寶齋主」翟健民替客戶以約430萬元投得。

轉心瓶以8000萬元起拍後，買家有直接加價到2億元，經十餘分鐘競價後，最終以2.31億元落槌；按15%傭金計算，最終成交價為2.6565億元。

另據經濟一周報導，此瓶可能是乾隆為慶賀慶皇太后六旬大壽之唐英燒製的賀禮，並可能曾陳設於頤和園。於市場中的最大，也是已知存世同類器中第二大。