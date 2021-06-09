我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增274例、25死 新北162例最多

舊金山仇亞案激增 今年已11宗 超過去年

創新高 乾隆「有鳳來儀」轉心瓶2.65億人民幣拍出

記者賴錦宏／北京9日電
清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日在北京保利春拍以2.65億元人民幣拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。（視頻截圖）
清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日在北京保利春拍以2.65億元人民幣拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。（視頻截圖）

乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億人民幣(約4167萬美元)拍賣出品，刷新陶瓷的世界拍賣紀錄。

據中新網公營經營，「有鳳來儀」轉心瓶高63分，由上下四部分組成，分別為瓶頸、腹瓶、底瓶、內膽瓶。外壁硬度貼有塑魑龍耳腹瓶外壁則有山林之景，並繪有三五彩鳳凰飛於雲端，瓶身鏤空內膽旋轉，並畫上各式鳥類，有「百鳥朝鳳」之意。轉心瓶集軋道、雕瓷、鏤空、轉心等多種工藝。

北京保利拍賣中國鴿珍玩藝術刺激李挪藏該以為，此拍品刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。拍賣行官網顯示，心瓶為蘇格蘭貴族家族舊，得自1875年；1999年曾於倫敦佳士得拍賣，由流行商「永寶齋主」翟健民替客戶以約430萬元投得。

轉心瓶以8000萬元起拍後，買家有直接加價到2億元，經十餘分鐘競價後，最終以2.31億元落槌；按15%傭金計算，最終成交價為2.6565億元。

另據經濟一周報導，此瓶可能是乾隆為慶賀慶皇太后六旬大壽之唐英燒製的賀禮，並可能曾陳設於頤和園。於市場中的最大，也是已知存世同類器中第二大。

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣...
清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約3.21億港元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。（取材自中新網）

拍賣 北京 中國

上一則

豬肉價格腰斬 河南首富秦英林身家大跌800億元

下一則

中共建黨100周年…天安門首辦黨慶 習近平將演說

延伸閱讀

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄
陶瓷藝術

陶瓷藝術
台北故宮南院人氣國寶展換新 件件是精品

台北故宮南院人氣國寶展換新 件件是精品

密大藝術博物館 獲校友捐贈逾千件中國陶瓷收藏品

密大藝術博物館 獲校友捐贈逾千件中國陶瓷收藏品

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01
華為於2日晚在深圳總部以線上直播方式，推出多款搭載新作業系統鴻蒙（Harmony OS 2）的行動裝置。圖為位在雲南昆明的華為實體店。（中新社）

涉商業利益？ 華為鴻蒙直播發布被封

2021-06-04 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將

超強另一半 呂艾玲是楊安澤頭號軍師、戰將
專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵

專家：飲食、睡眠 仍是降低阿茲海默風險的關鍵
紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲
世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房

世説新聞／華人賣加州屋 提現金去這搶房
世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地

世衛：武漢華南海鮮市場 不是新冠疫情發源地