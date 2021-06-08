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鑽石型樓梯太美…上海網紅公寓 長槍短砲闖入

中國新聞組／上海8日電
良友公寓是一幢有著84年歷史的老公寓。（取材自澎湃新聞）
良友公寓是一幢有著84年歷史的老公寓。（取材自澎湃新聞）

上海良友公寓是一幢有著84年歷史的老公寓，樓內「鑽石型樓梯」、「環形天井」在特定角度能拍出「大片」，吸引許多攝影愛好者不擇手段闖入，讓住戶不勝其擾。近日，當地推行「徐匯智慧公安項目建設三年行動計畫」，有序推進轄區內各小區智能安防項目建設，可望有效防止外來人員「長槍短砲」的打擾。

綜合媒體報導，良友公寓位於上海永福路、復興西路轉角處，是一幢有著84年歷史的老公寓。它同時被評為上海市「優秀歷史建築」，裝飾藝術派風格，內部有多邊形樓梯。在一些攝影愛好這眼中，樓內的「鑽石型樓梯」和「環形天井」，是打卡「老上海」的聖地。

每到傍晚時刻，就是「長槍短砲」聚集的高峰，不少攝影愛好者和遊客來此打卡。甚至有人在良友公寓前徘徊了一會，看到有住戶開門，便大膽地尾隨進入，有住戶出聲制止，還會被反嗆，「這裡是過道，又不是你家」。

良友公寓內鑽石型樓梯。（取材自微博）
良友公寓內鑽石型樓梯。（取材自微博）

良友公寓曾是麵粉、紡織大亨榮鴻元家的產業。據說，當年榮家為了建造這棟公寓，共買下三塊地皮，但有一塊地的業主不肯賣，只好建成不規則的楔形樓房。設計師巧妙地將西側的旋轉樓梯設計成鑽石形，既實用又是裝飾。

居民表示，大約三年前，這棟公寓一夜之間火了。從那時起，來打卡拍照的人就開始多了起來。她印象最深的是今年「五一」假期，早上出門還算正常，回家時街上擠滿了人，都拿著單反或手機拍照，「一瞬間有在外灘的感覺」。

還有一次，她在家敷著面膜，準備把洗好的衣服拿出去曬。剛打開窗，探出半個身子，樓下的幾個小姑娘立馬舉起相機，對著她猛拍，把她嚇了一跳。

目前，公寓已在門口張貼告知書謝絕外來者，並加裝八台攝影機，最新的人臉識別門禁也已經啟用，希望能防止外來人員進入公寓。

良友公寓門口張貼告知書謝絕外來者。（取材自澎湃新聞）
良友公寓門口張貼告知書謝絕外來者。（取材自澎湃新聞）

攝影 公安 人臉識別

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