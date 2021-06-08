細節太感人…90後粵男 5天手繪佛山版「抗疫上河圖」

佛山版抗疫上河圖將核酸採樣場景，以手繪的方式鮮活生動地展現出來。（取材自央廣網）

廣東這一波本土疫情 來勢洶洶，廣州、佛山兩市啟動全員核酸檢測 ，各方眾志成城抗疫的場景，也打動了無數人

央廣網報導，一位90後的美術工作者陳志傑，用五天時間以「清明上河圖」的風格手繪了一幅佛山版的「抗疫上河圖」，將現實生活中的核酸採樣場景，以鮮活生動的方式展現出來。

畫卷風格採用「清明上河圖」的表現手法，大到西樵山、佛山祖廟、嶺南明珠體育館、佛山西站等地標，小到帶著口罩 排隊的居民、身著防護服的醫務人員、穿起紅色馬甲的志願者、全副武裝的消毒人員，甚至扛著長槍短砲的新聞記者也躍然紙上。

值得一提的是，作者還將很多現實中的動人場景也融入其中。比如，多位醫務人員因為太過疲憊，或趴在椅子上休息，或蜷縮在桌子旁。

「第一次感覺疫情離我這麼近」，陳志傑坦言，看到醫護人員連夜展開大規模核酸檢測，市民積極配合的場面心理很震撼，萌生了記錄下這一幕的想法。

他回憶自己檢測時所見的景象，「全程大家井然有序地等待著，透過醫務人員的防護罩看到他們臉上滿是汗水，有的醫務人員脫下防護服，汗水浸濕了全身」。他說當時不僅是感動，更充滿了敬佩，「想為大家出一份力，我留在現場觀察了很久，回到家就開始了這張畫的創作」。