美洲太陽魚入侵四川？網友：能吃就好

太陽魚原產於美國南部及墨西哥北部的淡水水域中，在中國屬於外來物種。（取材自微博）

有垂釣自媒體稱，一位成都釣友在水庫垂釣時，釣到了大量太陽魚，並且個頭還不小，引發外來物種入侵四川的疑慮。不過，網友們關心的話題卻是，「太陽魚能吃嗎？」。

成都商報報導，太陽魚原產於美國 南部及墨西哥 北部的淡水水域中，在中國 屬於外來物種。它是一種適應性十分強，食性雜，群體產量高，能自然繁殖的魚類。因其肉厚細嫩鮮美、堪比鱸魚，屬於中高檔魚鮮，目前在廣東、福建、浙江等地已實現大規模養殖。

由於太陽魚在淡水中鮮有對手，導致在它們出現的水域環境中，連白條魚、麥穗魚的數量都降低了不少。因此不少人擔心，這種外來魚類一旦氾濫，將導致原生魚種遭到破壞，影響生態環境。

一名釣友介紹，「四川比較大的幾個水庫都有，白龍湖、亭子口、升鐘湖、魯班水庫、黑龍潭、三岔湖等都有出現，釣友們釣到的數量還不少」。

四川省水產局漁政處處長張志英指出，四川的確有太陽魚的身影，主要在一些水庫內，天然河流、江流中還很少有發現，「在四川，太陽魚還沒有大面積氾濫成災」。

張志英介紹，外來物種的威脅主要在於對本地物種的種群破壞，擠壓生存空間，甚至吞食魚卵，造成數量的下降，不過要真正做到「反客為主」暫時還比較困難，「接下來會把監測評估作為一項重點，監測各類水生物的生長狀態，也及時了解類似外來物種在水域的變化」。

對於太陽魚入侵，網友的反應卻出奇的一致，紛紛發問：「能吃嗎？」還有網友說，「能吃的話就起鍋燒油吧」。