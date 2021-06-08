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專家：中國21款新冠疫苗進入臨床試驗

記者呂佳蓉／北京8日電

中國國家衛健委副主任曾益新接受新華社專訪時表示，中國目前有21個疫苗進入臨床試驗階段。接種新冠疫苗超過7億劑次，預計今年底完成至少七成的目標人群接種。此外，官方已經批准，將新冠疫苗緊急使用的年齡範圍，往下擴大到三歲以上。

曾益新表示，中國的新冠疫苗使用人群已覆蓋18歲以上，接種者年齡最大超過了100歲。目前專家已經對3至17歲人群使用疫苗的安全性和有效性進行論證，經官方批准後，也會根據需要在這一人群中使用。

曾益新指出，中國在去年2月就成立了專班部署疫苗研發，目前已有21個新冠疫苗進入臨床試驗階段。有四個疫苗在中國獲批附條件上市、三個疫苗獲批緊急使用，八個疫苗在國外獲批開展三期臨床試驗，一個mRNA疫苗在國外獲倫理批准，實現了境外臨床試驗滅活疫苗、重組蛋白疫苗、腺病毒載體疫苗、核酸疫苗技術路線的全面覆蓋。

曾益新指出，中國的新冠疫苗已在全球90餘個國家和地區獲批上市或緊急使用，並有兩個疫苗獲批列入世衛組織緊急使用清單。中國新冠疫苗已供應國外超過3.5億劑，包括向80多個國家捐贈、40多個國家出口。

據中國官方資料，截至6日止，中國全境接種新冠疫苗已達7億7787.9萬劑次。但他也表示，雖然國內接種的總數量已有7億多劑次，在全球遙遙領先，但每百人接種的比率並不領先。

至於疫苗的安全性，曾益新指出，7億多劑次的接種，不良反應報告發生率為每10萬劑次中有11.86。其中，一般反應占83%；異常反應占17%；一般反應、異常反應發生率均低於2019年中國常規接種的各類疫苗的平均報告。

他也強調，中國要構築「免疫長城」，預計今年底至少完成70%的目標人群接種。今年5月以來疫苗接種「加速跑」，接種量一天2000多萬劑次，五天破億劑次。

疫苗 中國 世衛

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