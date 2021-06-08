獲日本資助寫書吹捧？蔣方舟：友好交流

近日，有網友發現在日本 外務省官網上公開的國際交流基金會往年審計文件中寫道，中國 作家蔣方舟曾獲得日方邀請並資助，在東京 旅居後出版了中國文學作品「東京一年」 ，被指疑收取資助在中國替日本做文宣。對此，蔣方舟7日承認自己把2016年在東京旅居經歷寫成書，但旨在推進中日友好交流。

觀察者網報導，不少網友認為蔣方舟是「拿錢辦事」，收了日本外務省的資金支持為日本做文宣，更有人憤怒向其質問「日元好賺嗎？」

蔣方舟7日發微博回應此事，承認自己在2016年參加了由日本國際交流基金會舉辦的交流活動，回國後將旅居經歷寫成書，但此次交流為公開正常的文化交流，旨在推進中日友好交流。

蔣方舟1989年出生於湖北襄陽，九歲寫散文集「打開天窗」成名，2008年被清華大學破格降分錄取，2012年大學畢業後任「新周刊」副主編。

根據日本外務省官網信息，日本國際交流基金會2017年（平成29年）的年度報告中，在「中日知識分子交流加強之聘請中國知識分子」的部分中，提到中國作家蔣方舟2015年被該會聘請，並在2017年8月將其在日本旅居一年的經歷寫成中國文學作品「東京一年」，該書到年底共發行了15萬冊，在日本也獲得「新聞周刊」報導。