獲日本資助寫書吹捧？蔣方舟：友好交流
近日，有網友發現在日本外務省官網上公開的國際交流基金會往年審計文件中寫道，中國作家蔣方舟曾獲得日方邀請並資助，在東京旅居後出版了中國文學作品「東京一年」 ，被指疑收取資助在中國替日本做文宣。對此，蔣方舟7日承認自己把2016年在東京旅居經歷寫成書，但旨在推進中日友好交流。
觀察者網報導，不少網友認為蔣方舟是「拿錢辦事」，收了日本外務省的資金支持為日本做文宣，更有人憤怒向其質問「日元好賺嗎？」
蔣方舟7日發微博回應此事，承認自己在2016年參加了由日本國際交流基金會舉辦的交流活動，回國後將旅居經歷寫成書，但此次交流為公開正常的文化交流，旨在推進中日友好交流。
蔣方舟1989年出生於湖北襄陽，九歲寫散文集「打開天窗」成名，2008年被清華大學破格降分錄取，2012年大學畢業後任「新周刊」副主編。
根據日本外務省官網信息，日本國際交流基金會2017年（平成29年）的年度報告中，在「中日知識分子交流加強之聘請中國知識分子」的部分中，提到中國作家蔣方舟2015年被該會聘請，並在2017年8月將其在日本旅居一年的經歷寫成中國文學作品「東京一年」，該書到年底共發行了15萬冊，在日本也獲得「新聞周刊」報導。
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