我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

家長高考日穿紅旗袍、送向日葵 為小孩求好考運

中國新聞組／北京8日電
2021年高考7日拉開帷幕，廣東省廣州市華南師範大學附屬中學的考生家長在考場外合影，為考生加油。(中新社)
2021年高考7日拉開帷幕，廣東省廣州市華南師範大學附屬中學的考生家長在考場外合影，為考生加油。(中新社)

每年的高考，都有很多家長在考場外為子女打氣，同時以各種「花式」助考。吉林長春的家長7日一早到考場外等候。市民李曉惠穿了一件紅色旗袍，希望兒子在考場「旗開得勝」。她表示，自己和丈夫這兩天會一直陪考，在外面為孩子加油打氣。

中新網報導，為迎接高考，李曉惠這段時間的生活十分「講究」，喝紅牛，穿紅服，她希望可為孩子帶來好運，「孩子還帶了金榜題名的手鍊。」

在考場外，一些考生家長的手裡還拿着寓意「一舉奪魁」的向日葵。7日第一科考試結束，考生劉任鑫第一個衝出考場，給了朋友一個大大的擁抱。劉任鑫的父母也走上前，送上一束向日葵。

劉任鑫的母親表示，送這束鮮花是希望他下午也能有一個好心情，用最好的狀態迎接考試。

另據台北中國時報報導，疫情下，考生必須帶著口罩應試，有考生出奇招，配戴「金榜題名」的口罩，廣州更有一群家長，齊穿紅色旗袍送孩子進考場，寓意「旗開得勝」希望考生沾上喜氣。

各地為應對新冠疫情紛紛加強考場防疫措施，包括前線考務人員都要接種疫苗，考試期間須落實入場體溫排查及考場消毒通風等防疫措施。

近日出現本土疫情的廣州，當地教育局要求高風險地區和封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域。

北京今年有逾5萬名考生應考，北京市政府要求一線考務人員須全部接種新冠疫苗，全體工作人員須持有7日內核酸檢測無感染證明，考生應考前14日要進行健康監測。

各界為考生送考的場景也成為一道風景線，北京、廣州、湖南都出現有家長穿紅色旗袍，寓意「旗開得勝」，或穿著有「穩」字的紅衣服，也有家長手持向日葵送考，祝子女「一舉奪葵（魁）」；老師們亦穿上寫有「旗開得勝」字樣的紅色衫，舉起「為你加油」、「必勝」等字樣的舉牌，為學生們打氣；至於考生們，有人佩戴「金榜題名」的紅色口罩寓意好運。

北京 疫情 口罩

上一則

幫掛號、領藥 醫院陪診員月薪上萬掀話題

下一則

以色列姑娘找中國小伙13年 報汶川大地震救命之恩

延伸閱讀

廣東新增19例本土確診 廣州疫情仍吃緊

廣東新增19例本土確診 廣州疫情仍吃緊
葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制

葛謨：紐約州有望下周取消所有防疫限制
疫情燒…沒有48小時核酸陰性證明 不得離開廣州

疫情燒…沒有48小時核酸陰性證明 不得離開廣州
居家防疫 謝金燕秀川字肌 梁靜茹炫廚藝

居家防疫 謝金燕秀川字肌 梁靜茹炫廚藝

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術