家長高考日穿紅旗袍、送向日葵 為小孩求好考運

2021年高考7日拉開帷幕，廣東省廣州市華南師範大學附屬中學的考生家長在考場外合影，為考生加油。(中新社)

每年的高考，都有很多家長在考場外為子女打氣，同時以各種「花式」助考。吉林長春的家長7日一早到考場外等候。市民李曉惠穿了一件紅色旗袍，希望兒子在考場「旗開得勝」。她表示，自己和丈夫這兩天會一直陪考，在外面為孩子加油打氣。

中新網報導，為迎接高考，李曉惠這段時間的生活十分「講究」，喝紅牛，穿紅服，她希望可為孩子帶來好運，「孩子還帶了金榜題名的手鍊。」

在考場外，一些考生家長的手裡還拿着寓意「一舉奪魁」的向日葵。7日第一科考試結束，考生劉任鑫第一個衝出考場，給了朋友一個大大的擁抱。劉任鑫的父母也走上前，送上一束向日葵。

劉任鑫的母親表示，送這束鮮花是希望他下午也能有一個好心情，用最好的狀態迎接考試。

另據台北中國時報報導，疫情 下，考生必須帶著口罩 應試，有考生出奇招，配戴「金榜題名」的口罩，廣州更有一群家長，齊穿紅色旗袍送孩子進考場，寓意「旗開得勝」希望考生沾上喜氣。

各地為應對新冠疫情紛紛加強考場防疫措施，包括前線考務人員都要接種疫苗，考試期間須落實入場體溫排查及考場消毒通風等防疫措施。

近日出現本土疫情的廣州，當地教育局要求高風險地區和封閉管理區域內的考生，需乘坐專用車往返住所和考場，禁止離開高風險地區或封閉管理區域。

北京 今年有逾5萬名考生應考，北京市政府要求一線考務人員須全部接種新冠疫苗，全體工作人員須持有7日內核酸檢測無感染證明，考生應考前14日要進行健康監測。

各界為考生送考的場景也成為一道風景線，北京、廣州、湖南都出現有家長穿紅色旗袍，寓意「旗開得勝」，或穿著有「穩」字的紅衣服，也有家長手持向日葵送考，祝子女「一舉奪葵（魁）」；老師們亦穿上寫有「旗開得勝」字樣的紅色衫，舉起「為你加油」、「必勝」等字樣的舉牌，為學生們打氣；至於考生們，有人佩戴「金榜題名」的紅色口罩寓意好運。