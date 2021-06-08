高考作文多與青年責任相關 疑在回應「躺平」爭議

高考7日登場，近日本土疫情延燒的廣州，實施嚴格的考生防疫措施。圖為廣州荔灣區的真光中學考生進入考場時測量體溫。（新華社）

每年高考 的作文題目，都是關注焦點。今年適逢中共建黨百年，高考的八套試卷的作文題目，多與建黨百年與新時代青年的擔當相關。專家指出，今年作文試題主題就是強調新時代青年的責任與擔當。有關命題似是回應近期掀起的「躺平主義」話題爭論，中國 網評論稱，社會需關注青年人生存狀態。

據統計，高考共有1078萬名考生上考場。7日作文題目一出後，即登上微博熱搜，不少網民、專家、媒體還展開作文試寫的場外比賽。

此外，有網友說今年高考作文像是電視劇「覺醒年代」觀後感，該劇從開播便一直稱霸微博熱搜榜，這次押中多地高考作文題，網友紛紛高呼「覺醒年代，YYDS（永遠的神）」、「看過『覺醒年代』可得高分」

今年作文有八套試卷，由教育部 考試中心命題的試卷有四套，北京、天津、上海、浙江則自行命題，共八個不同作文考題。據央視新聞等報導，全國甲卷的作文試題開宗明義為：「中國共產黨走過百年歷程」，回顧了中共的歷史、文學與名人等，並稱「我們的未來將融匯於中華民族偉大復興的新征程，我們處在一個大有可為的時代」，要求考生以「可為與有為」為主題，撰寫文章。

其他七套作文題目命題也不脫關於建黨百年、青年的責任與擔當，如全國乙卷給了一段追求理想的當代青年的文字描述，請考生結合自身發展寫文章；北京卷則要求考生寫關於「論生逢其時」的題目。

國家教育考試指導委員會專家陳志文表示，今年事實上只有一個主題，「即站在新百年的節點上，強調青年的責任與擔當」。

此外，有關命題疑似是回應近期掀起的「躺平主義」話題爭論，「躺平」主義引起許多年輕人共鳴，但讓一些學者、企業家感到擔憂。中國網評論稱，出現這樣的對立，原因在於老一輩們只是從自身經歷出發，批判年輕人的行為表現，卻沒有試圖了解他們為什麼這樣做，社會需關注青年人生存狀態。