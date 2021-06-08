我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾53%成人 已完成疫苗接種

台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

以色列姑娘找中國小伙13年 報汶川大地震救命之恩

中國新聞組╱綜合報導
這張拍攝於2008年5月14日。當時，瑪阿雅在汶川特大地震中受重傷，和她素不相識的蔣偉，攙扶著她在崎嶇的山路上步行10多個小時走出了虹口鄉。（取材自央視）
這張拍攝於2008年5月14日。當時，瑪阿雅在汶川特大地震中受重傷，和她素不相識的蔣偉，攙扶著她在崎嶇的山路上步行10多個小時走出了虹口鄉。（取材自央視）

以色列女孩瑪阿雅13年來不斷找尋一名中國男孩蔣偉，原因是蔣偉在汶川大地震時救了身受重傷的瑪阿雅一命；瑪阿雅透過各種管道想要找到救命恩人，終於在以色列駐成都總領事館的協助下，瑪阿雅和蔣偉日前透過視訊成功「見面」了。

央視新聞報導，在以色列駐成都總領事和翻譯的幫助下，瑪阿雅和蔣偉這場闊別13年的跨國線上見面，在歡笑和淚水中進行了將近一個小時。瑪阿雅表示，找了蔣偉13年，現在終於有機會親口說一聲「謝謝」。

2008年5月14日，當年在中國留學的瑪阿雅在成都都江堰虹口村旅遊時，不幸碰上了汶川大地震，造成她身受重傷，當時，是素不相識的蔣偉攙扶著她在崎嶇的山路上步行12個小時，走出了當時的孤島虹口鄉，「他來到我身邊告訴我他會救我，會堅持12個小時把我背出來，當時我都沒來得及說一聲謝謝。」

蔣偉回憶起當時的狀況，表示瑪阿雅下巴受傷嚴重，已經說不出話，也無法進食，急需送醫治療。然而震後的虹口鄉所有交通中斷，已經成了孤島，人員只能徒步往外走。當時發生地震過後又下過雨，路很滑，「反正我一心只想著無論如何都要把她帶出去。」

救人的中國小伙蔣偉。（視頻截圖）
救人的中國小伙蔣偉。（視頻截圖）
現在的瑪阿雅。（視頻截圖）
現在的瑪阿雅。（視頻截圖）

就這樣，蔣偉從早上7時左右扶著瑪阿雅，直到當天晚上7時左右，一行人成功將瑪阿雅送上救護車，在四川華西醫院醫生的治療下，瑪阿雅得以脫險。

據報導，傷癒後回到以色列的瑪阿雅，第一時間就開始尋找蔣偉。她透過大使館及各種管道請求幫助，但始終沒有結果，直到在一次聚會上，瑪阿雅遇到來自中國成都的陳濤。聽完瑪阿雅和蔣偉的故事後，陳濤請自己的老鄉和同學在成都四處尋找線索。終於在2018年，兩人分別十年後，瑪阿雅和蔣偉有了一次短暫的視頻聊天，但兩人隨後又斷了聯繫。

今年4月，以色列駐成都領事館舉辦了一個活動，送20台電腦給地震後重建的中學。瑪阿雅看到以色列媒體的報導，便與領事館聯繫，她的故事引起了高度關注，以色列駐成都總領事館決定要幫瑪阿雅尋找恩人，他們才得以重新獲得聯繫，進行了一場感人的視訊通話。

報導說，如今瑪阿雅已經是三個孩子的媽媽，她也終於說出了遲到13年的「謝謝」。瑪阿雅說這對她意義非凡，「十多年過去了，下顎的傷口早已痊癒，但直到這一聲謝謝說出口，才感覺到心上的傷口癒合了。」

蔣偉和瑪阿雅視訊。（視頻截圖）
蔣偉和瑪阿雅視訊。（視頻截圖）
瑪阿雅全家。（視頻截圖）
瑪阿雅全家。（視頻截圖）

以色列 地震 中國

上一則

家長高考日穿紅旗袍、送向日葵 為小孩求好考運

下一則

專家：中國21款新冠疫苗進入臨床試驗

延伸閱讀

曾是內唐亞胡左右手 班奈特「極右論調」 放眼以國大位

曾是內唐亞胡左右手 班奈特「極右論調」 放眼以國大位
以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚
扳倒內唐亞胡…以色列在野黨深夜達協議 共組聯合政府

扳倒內唐亞胡…以色列在野黨深夜達協議 共組聯合政府
以色列現造王者支持「變天」 內唐亞胡12年總理位不保

以色列現造王者支持「變天」 內唐亞胡12年總理位不保

熱門新聞

習近平要求努力塑造可信、可愛、可敬的中國形象。新華社

戰狼要變可愛了? 習近平最新談話透露端倪

2021-06-02 12:34
廣州市民接受核酸檢測。 中新社

廣州局部「封城」背後 官員揭這波病毒3大可怕之處

2021-05-31 09:57
湖北省鄂州市一家3口爆出亂倫事件，這兩天在推特、微博等社群平台瘋傳，數百張家人對話擷圖、性愛照片影片在瘋傳。 （唯美村網站截圖）

「毀三觀」 湖北1家3口驚世亂倫? 網友喊警方快查

2021-05-29 08:00
中國國台辦發言人馬曉光。（新華網）

因中國介入台購買BNT破局？ 北京再發新聞稿澄清

2021-06-02 12:16
南京李女士花30萬買了一塊勞力士「庫存表」。（取材自正觀新聞）

南京女花30萬買勞力士 竟是11年「庫存表」

2021-06-07 08:00
中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」。（取材自中國外交部網站）

中國、印尼宣布春苗行動：抵制「疫苗民族主義」

2021-06-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

涉「路怒」槍殺6歲童 女嫌是台灣移民之女

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境

綠卡逾期返美被拒登機 華婦終獲入境
布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任

布林肯：美已決心徹查新冠病毒源頭 追究中國責任
「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水

「有繳稅有投票，為何沒疫苗？」華郵：海外美僑吐苦水
Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術

Novavax新冠疫苗最快今夏供施打 與台疫苗同技術