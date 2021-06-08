以色列姑娘找中國小伙13年 報汶川大地震救命之恩

這張拍攝於2008年5月14日。當時，瑪阿雅在汶川特大地震中受重傷，和她素不相識的蔣偉，攙扶著她在崎嶇的山路上步行10多個小時走出了虹口鄉。（取材自央視）

以色列 女孩瑪阿雅13年來不斷找尋一名中國 男孩蔣偉，原因是蔣偉在汶川大地震 時救了身受重傷的瑪阿雅一命；瑪阿雅透過各種管道想要找到救命恩人，終於在以色列駐成都總領事館的協助下，瑪阿雅和蔣偉日前透過視訊成功「見面」了。

央視新聞報導，在以色列駐成都總領事和翻譯的幫助下，瑪阿雅和蔣偉這場闊別13年的跨國線上見面，在歡笑和淚水中進行了將近一個小時。瑪阿雅表示，找了蔣偉13年，現在終於有機會親口說一聲「謝謝」。

2008年5月14日，當年在中國留學的瑪阿雅在成都都江堰虹口村旅遊時，不幸碰上了汶川大地震，造成她身受重傷，當時，是素不相識的蔣偉攙扶著她在崎嶇的山路上步行12個小時，走出了當時的孤島虹口鄉，「他來到我身邊告訴我他會救我，會堅持12個小時把我背出來，當時我都沒來得及說一聲謝謝。」

蔣偉回憶起當時的狀況，表示瑪阿雅下巴受傷嚴重，已經說不出話，也無法進食，急需送醫治療。然而震後的虹口鄉所有交通中斷，已經成了孤島，人員只能徒步往外走。當時發生地震過後又下過雨，路很滑，「反正我一心只想著無論如何都要把她帶出去。」

救人的中國小伙蔣偉。（視頻截圖） 現在的瑪阿雅。（視頻截圖）

就這樣，蔣偉從早上7時左右扶著瑪阿雅，直到當天晚上7時左右，一行人成功將瑪阿雅送上救護車，在四川華西醫院醫生的治療下，瑪阿雅得以脫險。

據報導，傷癒後回到以色列的瑪阿雅，第一時間就開始尋找蔣偉。她透過大使館及各種管道請求幫助，但始終沒有結果，直到在一次聚會上，瑪阿雅遇到來自中國成都的陳濤。聽完瑪阿雅和蔣偉的故事後，陳濤請自己的老鄉和同學在成都四處尋找線索。終於在2018年，兩人分別十年後，瑪阿雅和蔣偉有了一次短暫的視頻聊天，但兩人隨後又斷了聯繫。

今年4月，以色列駐成都領事館舉辦了一個活動，送20台電腦給地震後重建的中學。瑪阿雅看到以色列媒體的報導，便與領事館聯繫，她的故事引起了高度關注，以色列駐成都總領事館決定要幫瑪阿雅尋找恩人，他們才得以重新獲得聯繫，進行了一場感人的視訊通話。

報導說，如今瑪阿雅已經是三個孩子的媽媽，她也終於說出了遲到13年的「謝謝」。瑪阿雅說這對她意義非凡，「十多年過去了，下顎的傷口早已痊癒，但直到這一聲謝謝說出口，才感覺到心上的傷口癒合了。」