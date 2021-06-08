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台本土確診增219例、22死 陳時中：無放鬆本錢

幫掛號、領藥 醫院陪診員月薪上萬掀話題

中國新聞組╱綜合報導
小宇在幫忙陪診的患者排隊取藥。（取材自健康時報）
小宇在幫忙陪診的患者排隊取藥。（取材自健康時報）

一名26歲女孩當醫院陪診的消息近日在網路上引起關注，這名陪診女孩小宇表示，她服務的對象主要是老年人，以及對醫院不熟悉的患者，每天工作就是幫客戶排隊掛號、取藥、繳費、陪同檢查，半天費用是200元人民幣，全天300元。

健康時報報導，西安一個陪診機構的工作人員黃先生表示，陪診服務主要提供排隊掛號、取藥、繳費、檢查等服務，根據不同地區醫療發展水平，費用在100-600元不等。陪診機構還會根據不同的服務項目提供不同的陪診套餐，基礎套餐包括簡單的就醫陪護、陪診服務，升級版的套餐會有代掛號、專車接送等服務。

黃先生說，醫院像是個迷宮，掛號、看診、檢查、取結果、領藥、繳費都分散在不同地方，一般人有時候都會被搞得暈頭轉向，更何況是老人。黃先生表示，陪診服務主要針對六類人群：老人、孕婦、嬰幼兒、白領、傷殘、異地。

至於成為醫院陪診需要那些條件？據報導，目前從事醫院陪診並沒有太多門檻限制，只要溝通能力好，就可以勝任。陪診機構也會根據患者的情況分配陪診人員，如果病情嚴重、複雜，則需要具備醫療工作經驗。

一些初創的陪診公司表示，幾間有客戶積累的陪診公司，陪診人員月薪大概在1萬元人民幣左右，這個職業還有很大的發展空間。

中國出現「醫院陪診」職業。（取材自健康時報）
中國出現「醫院陪診」職業。（取材自健康時報）

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