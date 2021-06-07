影音平台掀長短之爭 人人視頻突下架 追劇網友傻眼

6月3日，第九屆網絡視聽大會一場大佬論壇上，愛奇藝CEO龔宇、騰訊副總裁孫忠懷、優酷總裁樊路遠齊聲控訴「短視頻盜版侵權」。(視頻截圖)

6日早上，「人人視頻下架」消息衝上微博熱搜，媒體證窴，人人視頻已從App store、快看下架。由於騰訊公司副總裁孫忠懷才剛提出「為什麼一些海外劇還沒在國內正式播出，大家就對其讚不絕口，真的很想問問用戶都是在哪裡收看的」質疑，騰訊、抖音 等長短視頻平台主要負責人也才剛為短視頻論戰，人人視頻下架引發揣測。

長短影音此消彼長，致影音產業內訌，在版權、流量推波助瀾下，過去殺得你死我活的三大長影音平台「愛優騰」（愛奇藝、優酷、騰訊）聯手槍口對外，公開砲轟B站、抖音、快手等短影音代表，更以「豬食」批評短影音內容，呼籲各界注意版權、內容等問題。

21財聞匯報導，人人視頻發布公告稱，對於近期用戶對快看內容的批評、建議，將虛心接受、積極改進，並響應「網絡信息內容生態治理規定」及相關法律法規，即刻下線「快看」相關內容，針對問題內容進行堅決治理，對問題嚴重、影響惡劣的帳號及違規內容，從嚴從重處置。

對於人人視頻本次下架App，不少網民表示支持，但也擔心今後想看歐美劇 的方式變得更少。還有網民表示，「我追的劇怎麼辦？」「我的快樂沒了」。

報導指出，人人視頻是一款主打歐美影視劇資訊及內容供應的軟件，尤其可以快速提供每週熱門美劇，截至2020年10月，累計擁有用戶數量1.6億。人人視頻由賽富、小米、百度視頻和頭頭是道共同投資，是中國 第五大網絡視頻平台。

值得注意的是，騰訊公司副總裁孫忠懷3日才剛在第9屆中國網絡視聽大會上質疑：「這兩天朋友圈很多人都在發一個美劇叫『東城夢魘』，其實我就好奇，發朋友圈的人是都在家裡裝了HBO的有線電視嗎，還是通過帶中文翻譯、中文字幕的某些視頻網站的內容來看的呢？」按理說應該由有持牌的公司去廣電總局申請配額購買。

公開資料顯示，人人視頻多次因為違反互聯網視聽節目服務管理規定而受到處罰。最近的一次，是2020年1月，因未按要求完成整改，被工信部要求在應用商店下架。

而短視頻近期的爭議不只這一樁。孫忠懷3日在第9屆中國網絡視聽大會還批評短視頻長期影響用戶，拉低一代人的審美品味，「個性化分發太厲害了，你喜歡豬食看到的就全是豬食」，引發短影音平台抖音（TikTok）母公司字節跳動副總裁李亮不滿，回批騰訊一面發展短視頻，一面攻擊短視頻行業。而愛奇藝執行長（CEO）龔宇也在會上批評短視頻的二次創作是「軟盜版」。

中央社報導，短視頻平台主要負責人近期掀起的這波論戰，起因於中國二次創作短視頻音當道，壓縮了長片平台利益。