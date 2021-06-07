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疫情發布會不戴口罩遭質疑 廣東：會場每天消毒

中國新聞組／北京7日電
廣州疫情發布會，出席者都沒有戴口罩。（取材自健康時報）
廣州疫情發布會，出席者都沒有戴口罩。（取材自健康時報）

廣州近日疫情嚴峻，防控等級不斷提升，但廣州官方的疫情防控新聞發布會上，發布人員在發言過程中卻均未佩戴口罩，引發媒體討論。

健康時報報導，在6月上午的廣州市疫情防控新聞發布會暨媒體訪談會上，官方再次強調了戴口罩的重要性。但從發布會現場直播中可以發現，發布會嘉賓進入現場落座後就相繼取下口罩，發言過程中均未佩戴口罩。據報導，廣州市2021年共召開了73場疫情防控新聞發布會。而從2020年1月22日，廣東省政府新聞辦舉行第一場新冠肺炎疫情及防控新聞發布會至今，多場發布會上的嘉賓也沒有戴過口罩。

對此，廣東省在舉行第二場新冠肺炎疫情防控新聞發布會時曾進行解釋，指發布會會場按照防控工作要求每天會進行嚴格消毒和通風；其次是會場設置會把發布人與記者進入會場的門口分開，並加大與第一排記者席位的距離，因此為便於記者朋友能更好地聽清楚，「我們進行發布時不戴口罩。另外，會後我們也不安排專訪環節，避免大家聚集和近距離接觸。」

近日廣東多地出現高溫天氣，最高氣溫更是超過了38℃。對此，廣東省疾控專家5月發布最新提示時特別提醒，高溫天也要堅持戴口罩，尤其是環境密閉或人流密集的場所。

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