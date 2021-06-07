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1078萬人拚高考 全部核酸檢測 追蹤14天體溫

記者羅印冲／北京7日電
中國2021年高考7日拉開大幕，1078萬名考生趕赴考場。圖為成都七中考點外，考生與趕來的老師擁抱。（中新社）
中國2021年高考7日拉開大幕，1078萬名考生趕赴考場。圖為成都七中考點外，考生與趕來的老師擁抱。（中新社）

一年一度的中國高考（大學入學考試）今天登場，今年共有1078萬名考生報考，對各地防疫也是一大考驗。在疫情趨緩但未完全平息下，各地考場均以防疫為重點，多數地區為所有試務人員接種疫苗，而考生更須事先接受核酸檢測，並追蹤14天體溫。

央視新聞報導，今年大部分省市都明確要求，考生實行考前連續14天健康監測。對刻意隱瞞病情或者不如實報告發燒史、旅行史和接觸史的考生，以及拒不配合的人員，將按照相關法規處理。

出現本土疫情的廣東省，約有考生63萬6000人，當地要求對考生做到兩個全覆蓋：即考前14天連續健康狀況監測和七天核酸檢測全覆蓋。對考務人員除做到以上兩個全覆蓋，還要求做到全部接種疫苗。

同時，針對新冠肺炎確診病例、核酸檢測陽性考生，密切接觸或次密切接觸考生等七類不同人群，採取不同防控措施，每個考點均按比例設置隔離考場。

為緩解考生的緊張情緒，連日來，多地學校通過多種形式為考生花式解壓，讓他們能夠輕鬆應考。

大學入學考試7日登場，上千萬考生應試，各地加強防疫。（中新社）
大學入學考試7日登場，上千萬考生應試，各地加強防疫。（中新社）

在山東德州，同學們將壓力寫在一個個氣球上，隨著一聲聲氣球爆破的脆響，讓壓力釋放。山東德州二中高考生孟祥瑞說，感覺讓自己的內心爆破一樣的感覺，內心的壓力就完全釋放出來了。山東德州二中心理諮詢室輔導教師劉思儀說，通過這樣的遊戲，幫助考生在緊張備考的時間減輕壓力，更自信地面對考試。

此外，各地也紛紛強調考場紀律。北京教育考試院特別提醒，攜帶具有發送或者接收資訊功能的設備(如手機等)參加考試，將被認定為考試作弊。

而河南今年在各個考場實行現場監考和影像監考「雙監考」，現場巡查與網上巡查「雙巡查」。同時，繼續實行考生接受金屬探測器檢查、無報警聲響的「無聲入場」、多證核對、統一文具等措施。

此外，加強考生入場指紋比對、人證比對、照片比對，考後對考場影像進行智慧篩查。

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