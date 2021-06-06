中國開放3歲以上兒童 可以打科興疫苗

中國科興控股董事長尹衛東說，官方已經批准科興COVID-19疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到三歲以上的未成年人。（新華社資料照片）

中國 科興控股董事長尹衛東說，官方已經批准科興COVID-19疫苗 緊急使用的年齡範圍擴大到三歲以上的未成年人，但疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織專家來安排推動。

中國科興針對新冠病毒疾病（COVID-19）生產的滅活疫苗CoronaVac（克爾來福）1日獲得世界衛生組織（WHO）批准緊急使用，是第二個獲世衛 批准的中國疫苗。

央視新聞報導，尹衛東在央視節目中表示，北京科興中維生物技術有限公司今年初啟動未成年人的臨床研究，目前已經完成一期臨床和二期臨床，有數百人臨床研究表明，兒童組（3-17歲）接種疫苗之後，其安全性良好，和18歲的成人組是一樣的安全。同時，抗體水準也和成年人一樣。

他說，現在國家已經批准科興疫苗緊急使用的年齡範圍擴大到三歲以上，但是疫苗什麼時候在更低的年齡組使用，將由國家衛健委組織有關專家，根據中國現在疫情需要和人群構成，有秩序推動不同年齡組的疫苗使用。

中國當前的COVID-19疫苗接種年齡為18歲以上。

尹衛東還表示，科興中維的設計產能是年產20億，已經向全球提供超過6億多劑的疫苗。在獲得世衛組織授權之前，科興已經在中國之外的46個國家獲得緊急使用。

尹衛東說，他有信心在6月底，中國將有超過10億劑次的接種。

尹衛東並表示，接種兩針疫苗後，一旦接種第三針疫苗，抗體可迅速提升十倍。但何時接種加強第三針，正在研究測試。

尹衛東說，他可以肯定地告訴大家，現在中國的滅活疫苗，兩針完成免疫以後，在體內已經建立免疫記憶。

他稱，公司最近已經完成二期臨床研究，就是打完兩針劑次的自願者，在隔3個月6個月之後接種第三針，抗體可以迅速地在一周內跳到10倍，半個月就可以達到20倍的研究。

尹衛東表示，但還要在真實世界的研究過程中觀察，兩針疫苗持續保護效果有多長。

對於第一針有效保護期過後，是否可補打不同廠家、不同品牌新冠疫苗的問題，尹衛東表示，從科學研究來講，所謂的「續貫研究」會把不同廠家、不同品種的疫苗進行不同針次的免疫。這個研究多數都是由各國研究機構、使用機構進行，現在的研究結果並不多，正在進行當中。他預計可能半年、一年之後會有更多的結果揭示出來。