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廣州疫情擴大 1800萬人檢測 南沙區封區交通喊停

中國新聞組╱廣州6日電
南沙區南沙街越秀濱海新城小區的居民正排隊做核酸。（取材自羊城晚報）
南沙區南沙街越秀濱海新城小區的居民正排隊做核酸。（取材自羊城晚報）

廣州最近疫情反覆升溫，且為印度變種病毒。廣州市4日新增本土確診病例6例及原本公布的無症狀感染者轉為確診三例，自5月21日廣州出現第一位本土確診病例後，15天內廣州荔灣疫情感染鏈已增至85人，廣州昨天已對全市11區，共約1800多萬常住人口展開全員核酸檢測。其中，南沙區暫時封區關閉離南沙通道。

為能快速完成核酸檢驗工作，廣東省調派5600名醫護到此四個行政區支援。

綜合媒體報導，廣州市先前已對荔灣區、越秀區、海珠區、番禺區、白雲區、天河區、黃埔區七個行政區啟動全員核酸檢測，為查找出可能的潛在陽性病例。昨天通告南沙、增城、花都、從化等四區也進行全區全員核酸檢測，和廣州其他區相比，荔灣區已經開展多輪檢測。

據報導，由於南沙區為廣州城市副中心，位於廣州市最南端、全區常住人口79.61萬人，昨天下午南沙區發布通告，為配合全員核酸檢測工作，自14時起，南沙全區城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開，高快速路、高鐵、碼頭等全部離南沙通道暫時關閉。

一名南沙區的小區住戶表示，前一晚就已經收到了封閉管理的通知，大家誰都不敢輕易出去了。另一名住戶表示，夜裡收到封閉管理通知後，便趕緊出門在小區周邊的商店購買了食品，當她走進商店時，店內已經有不少人在買日常生活用品和食品。

對於小區被封閉管理原因，該住戶則表示，此前該區都是低風險區，也沒有聽說有確診病例出現，前一天大家都還在正常上班。

報導指出，在近期新增的病例中，位於廣州荔灣區中南街的海南村成為了當地另一個疫情「聚集地」。一周內，海南村累計出現28例感染者，其中20人均與此前一名「無症狀感染者5」相關聯。

海南村在5天時間裡增至28人，中山大學公共衛生學院教授陸家海表示，出現這一情況與當地疫情來源印度毒株有著密切相關性，印度變異毒株的特點，即傳播力強、傳播速度快，能在短時間內造成多人感染，且出現四至五代的傳播能力。

離開南沙的高速路口已封閉。(取材自羊城晚報)
離開南沙的高速路口已封閉。(取材自羊城晚報)

檢測 疫情 灣區

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