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尼泊爾批准緊急使用中國科興新冠疫苗

中國新聞組／北京6日電
科興疫苗被世衛組織列入緊急使用清單。(取材自環球時報)
科興疫苗被世衛組織列入緊急使用清單。(取材自環球時報)

尼泊爾藥品監督管理局近日簽發公告，批准緊急使用中國北京科興中維生物技術有限公司研發的新冠滅活疫苗

尼泊爾媒體報導，尼泊爾生物醫學私人有限公司已經啟動進口中國科興疫苗的申請工作。該公司負責人班達里（BK Bhandari）表示，將盡快完成中國科興疫苗的進口、運輸和分發工作，與尼泊爾政府及民眾攜手抗擊疫情。

另據環球時報新媒體報導，辛巴威最大報紙先驅報網站近日刊登題為「辛巴威人歡呼科興疫苗」的文章，稱世界衛生組織將中國科興研發的新冠疫苗列入緊急使用清單後，辛巴威民眾紛紛對此表示歡迎。

文章稱，其實在批准之前，辛巴威公眾已經表現出對疫苗的信心，成千上萬的人已經接種了疫苗，而這一消息將打消疑慮，讓更多人接種疫苗。

先驅報就此採訪一些辛巴威民眾，來自奇通圭扎（Chitungwiza）的摩西·魯哈馬（Moses Ruhama）讚揚世衛組織的舉動：「這確實增強了我們對疫苗的信心，因為我們國家大多數人要麼接種了科興要麼就是國藥。」

馬布武庫（Mabvuku）的居民克拉拉·莫西(ClaraMotsi)則說，世衛組織此舉不過是證實她已經知道的事情——科興疫苗是安全的。她說，已經打完兩針科興疫苗，感覺良好。

迄今為止，辛巴威已購買了120萬劑科興疫苗。

辛巴威總統4月曾表示，辛巴威將為該國公民免費接種疫苗，但是如果外國公民願意付費，他們也可以在辛巴威接種新冠疫苗。目前辛巴威的私人診所為非本國居民接種疫苗收費為70美元。據報導，已有大量南非民眾前往辛巴威接種新冠疫苗。

疫苗 中國 世衛

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