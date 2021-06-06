中國催生三孩…公司獎10萬、銀行貸30萬

山東青島必諾盈生物技術有限公司女員工可享懷孕期間每月1000元營養費，產檢費用全部報銷，成功生育後可獲一年有薪產假及一次性生育獎勵10萬元等。（取材自微博）

中國 宣示全面開放「三孩政策」引熱議，不少人嗆「生不起」。近日網上流傳一張中國銀行江西省分行面向三胎家庭推出「生育消費貸」最高可貸30萬元（人民幣，下同，約4.7萬美元）的宣傳海報，又被網友吐槽是「帶債出生」的韭菜貸。分行緊急回應稱這個方案只是個猶如處於「胚胎」階段的想法，不是最終的版本。

為解決少子化與高齡化的人口危機，中國日前宣示開放「三孩政策」，引起社會熱烈討論，網上隨即流傳中國銀行江西省分行「生育消費貸」的宣傳海報，內容指一胎家庭最高可申請10萬元，二胎家庭最高可申請20萬元，三胎家庭最高可申請30萬元貸款 ；三胎最高可貸30萬元。產品最高期限3年。香港 01報導，這是繼「彩禮貸」、「墓地貸」、「二胎貸」等五花八門的貸款後，再有「三胎貸」面世。

這份貸款宣傳資料引來網友幾乎一面倒的批評。有網友說，房貸、車貸都付不起了，連生孩子也要貸，「不就一輩子到死還貸款？」，「能生養三胎的，還差這30萬嗎？」，這無異是誰辦誰是傻子的「韭菜貸」。有網友稱，「貸款生育，帶債出生，這是抵押孩子的未來」，「如果還不起，是不是孩子歸銀行了？」。

對此，澎湃新聞報導，中國銀行江西省分行一下屬二級分行的工作人員表示，「只是提出了這個想法，具體實施流程及所需材料還沒有出來」。中國銀行江西省分行辦公室負責人稱，該產品猶如「胚胎」階段，並不能在市面上見到。

另因應「三孩政策」，網傳多地均有公司以一系列高額獎勵和福利政策鼓勵員工生育第三胎。例如山東青島必諾盈生物技術有限公司女員工可享懷孕期間每月1000元營養費，產檢費用全部報銷，成功生育後可獲一年有薪產假及一次性生育獎勵10萬元等。不過據藍鯨財經報導，該公司只有一名女員工。

無獨有偶，重慶一家公司近日亦網傳發布通知稱，凡成功懷上第三胎的女員工，可獲一年帶薪產假，並自懷孕當月起每月底薪增加500元，節日補助翻倍，並有一次性生育補貼3萬元等。而據沸點視頻報道，該公司女員工同樣不多。