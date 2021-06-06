「下次網購時，記得收貨地址換了」成都大學暖心畢業寄語

同學們紛紛拍照打卡。（取材自紅星新聞）

6月畢業季到來，成都大學的校園裡，隨處可見畢業寄語，「下次網購時，記得把收貨地址換了」、「畢業之後就沒有宿舍門禁了，但你要記得早點回家」等引起熱議，畢業學生們紛紛打卡合影留念。

紅星新聞報導，走在成都大學的校園裡，隨處可見這樣畢業寄語，「下次網購時，記得把收貨地址換了」「畢業之後就沒有宿舍門禁了，但你記得要早點回家」「願歷盡千帆，歸來仍是長不胖的少年」「請保持那一份熱愛，奔赴下一場山海」「我們躍入人海，各有風雨燦爛」，短短的幾句話，卻戳中了學生們的心坎。

成都大學食品與生物工程學院大四學生敬宇表示，最近走在校園裡，發現宿舍樓下、學生活動中心、圖書館 等熟悉的地方都擺放上了紅色醒目的展板，上面寫著不同的畢業寄語，讓她感觸萬分。「比如說宿舍樓下，擺放的『畢業之後就沒有宿舍門禁了，但你要記得早點回家』這一句寄語就很觸動我。」為此，她和同學們也都穿上了學士服，紛紛前去打卡拍照留念。

報導說，成都大學學生處蔡老師說， 每年6月畢業季，學校都會提前去構思一些畢業季氛圍營造的活動方案。這些畢業寄語是從5月開始蒐集和設計，然後請領導、老師、學生一起討論，最後篩選了8條起在校園各處展示。「目的是想讓同學們走到那個地方，看到那塊展板就能引起青春共鳴。」蔡老師說。

對於這些走心的畢業寄語在網上火了，蔡老師表示「其實沒想到過會大火」，他們在設計時主要根據00後的一些習慣用語，以及比較感興趣的東西來想的，比如同學們經常會提到不想長胖，然後就把這些熱詞用進去了。「主要目的是引導畢業生珍惜同窗情誼。」