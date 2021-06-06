杭州師大學生「棄醫從文」逾千字文言文自薦轉中文系

刷屏網絡的「棄醫從文」明志信。（取材自紅星新聞）

杭州師範大學的一位醫學系同學，想要轉專業到中文系，寫了一篇皆為文言文的千字文，給人文學院院長洪治綱以明其志，這篇「棄醫從文」的信引發網路刷屏。

紅星新聞報導，該信逾千字，打印在一張紙上，通篇皆為文言文…「我之於文章，猶君子之於美人焉。身雖非至，而心嚮往之。今則君子之欲求於美人矣。終日悱惻，求之而不得，寤寐面思之，殆可一悲也與… …」；該學生寫下自己對文學的熱愛，希望從醫學院轉至文學院。由信中內容得知，其轉專業的原因，一方面是「高考 既畢，欲入文學院。然而為高堂所要，志遂泯……理科之教，實難從心」，另一方面， 「又見血輒昏」。

報導說，從辦公室門縫裡發現這封信的，是杭州師範大學人文學院院長洪治綱；讀信後，洪治綱發朋友圈道，「今有醫學院之後生，欲轉我院，投書敝室之門隙。其情之真，其意之切，讓老夫感慨良久。」

洪治綱表示，以前也收到過要求轉專業，「隔一兩年偶爾收到一次」，但這次收到信後他比較感慨，「還有人這麼迷戀文學」。

洪治綱稱，該學生言及其愛好與家長意志衝突，「內容主要是強調家長不允許他學（中文）。」他坦言，「現在我們家長有個很大的特點，覺得自己沒成功，一定要孩子成功，要孩子成龍成鳳，寄予過高的希望。自己呢？不考慮自己。這是沒有道理的。」

洪院長感嘆，醫學系這種「實用專業」的學生轉到中文系，是比較少見的，中文系不少人向來以「百無一用」自嘲，那麼「降維」來中文系，是真愛無疑了。

該信引發熱議。有人留言表示「這文采，不學中文可惜了」，也有人稱，「以為中文系畢業後就好過嗎？學醫至少有崗位在等你。」