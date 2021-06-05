高層相繼被拘 襄大嘆太苦太難 懇求政府接管

湖北襄大集團董事長張德武。（取材自牧通人才網微信）

曾名列「中國 民營企業500強」的湖北襄大集團，繼集團董事長張德武及公司多名負責人遭當局以涉嫌「聚眾衝擊國家機關罪」羈押19個月，集團總經理張國祥1日也遭刑拘；襄大集團因周轉資金被凍結無法維持，目前已請求政府接管。

網易報導指出，微博帳號「襄大集團案」發布貼子稱，竹溪縣公安 局非法凍結公司1.54億（人民幣，以下同）生產經營資金，已使企業無法周轉；公司2日被迫停掉所有即將復產的養殖板塊，並陸續裁員 約500人。

據報導，2019年11月，董事長張德武及公司多名負責人2019年11月被指涉黑，引發關注。張德武之女張建航在得知消息後緊急回國替父親管理公司，結果被刑事立案。

張建航在2日的集團公開文件中說道：中國民營企業家實在太苦太難了，自己不敢也堅持不下去了。請求將襄大資產全部無償捐給政府，懇求政府全面接管。

據報導，案發前，襄大農牧年產值達到137億元，年出欄生豬300萬頭以上。湖北省生豬養殖量排名第一的農牧企業。

2002年2月，張德武被以妨害公務、尋釁滋事、非法拘禁等罪名遭公訴，經過一審、二審、再審改判無罪；但2019年11月12日，包括張德武在內的多名襄大集團人員被被指涉黑，2020年12月，湖北省襄陽市人民檢察院竟對2003年妨害公務、非法拘禁等罪一案提起抗訴。

至於張德武涉黑一案，3月初已退回補充偵查，截至發稿尚未移送審查起訴。

自由亞洲電台報導指出，此案也是繼河北大午集團、負責人孫大午等21人被控多項罪名之後，中國知名民營企業遭當局打壓的另一案例。